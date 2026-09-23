¡No habrá clases este miércoles! Huracán “Polo” obliga a suspender actividades en Guerrero: Lista de municipios

El huracán "Polo" mantiene la alerta a distintas regiones del país y sus efectos ya modificaron las actividades escolares; en Guerrero se suspendieron las clases este miércoles 23 de septiembre de 2026 en varias zonas del estado , mientras Chihuahua trasladó parte de sus actividades presenciales a educación a distancia .

La medida en Guerrero alcanza a escuelas públicas y privadas de Costa Grande, Acapulco, Costa Chica, Sierra y Montaña Alta y Baja , tanto en el turno matutino como vespertino; la decisión fue tomada como una acción preventiva ante las condiciones meteorológicas asociadas con "Polo".

¿En qué regiones de Guerrero se suspenden las clases?

La suspensión contempla todas las actividades académicas y administrativas de los planteles ubicados en las regiones señaladas; por ahora, la disposición corresponde específicamente al miércoles 23 de septiembre.

La Secretaría de Educación de Guerrero pidió a estudiantes, docentes y familias extremar precauciones, mantenerse atentos a las indicaciones oficiales y evitar exponerse ante posibles afectaciones por lluvia, viento y oleaje.

Además, los responsables de las escuelas deberán facilitar las condiciones necesarias en caso de que algún plantel sea requerido para funcionar como refugio temporal.

La decisión ocurre mientras Protección Civil de Guerrero mantiene vigilancia sobre la evolución del ciclón; este martes, la dependencia estatal informó que "Polo" alcanzó la categoría 5 y advirtió sobre posibles lluvias, crecidas de ríos y arroyos, deslaves e inundaciones.

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⚠️ Comunicado⚠️



Suspensión de clases en las regiones Costa Grande, Acapulco, Costa Chica, Sierra, Montaña (Alta y Baja).



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Chihuahua también cambia las clases por las lluvias

Guerrero no es el único estado donde el clima modificará las actividades escolares este 23 de septiembre; en Chihuahua, las autoridades educativas determinaron cambiar de modalidad presencial a educación a distancia en escuelas de la zona norte debido al pronóstico de fuertes lluvias para las próximas horas.

La medida contempla a planteles de Ciudad Juárez, Guadalupe y Práxedis G. Guerrero; comenzó durante la tarde del martes 22 de septiembre y continuará durante el miércoles.

¿Qué estados tendrán lluvias por el huracán "Polo"?

De acuerdo con la actualización del Servicio Meteorológico Nacional, la circulación de "Polo" favorece lluvias puntuales intensas de entre 75 y 150 milímetros en Colima, Michoacán, Guerrero y Oaxaca; además, Jalisco podría registrar precipitaciones muy fuertes de entre 50 y 75 milímetros.

El sistema también mantiene condiciones de viento y oleaje elevado en distintas zonas costeras; para Guerrero y Michoacán se prevé oleaje de 5 a 6 metros, mientras que en Colima y Oaxaca podría alcanzar entre 2 y 3 metros.

Por ello, las autoridades mantienen el llamado a extremar precauciones, particularmente en zonas costeras y lugares susceptibles a inundaciones o deslaves.