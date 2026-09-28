Alerta por Huracán “Polo” en Baja California Sur: Ubicación de refugios temporales; lista oficial y cómo protegerse

La llegada del Huracán "Polo" a las costas de Baja California Sur puso en alerta a las autoridades locales, quienes habilitaron refugios temporales en la entidad para resguardas a las familias en zonas de riesgo; te compartimos todo lo que debes saber sobre estos albergues.

Autoridades exhortan a la población a ubicar el refugio más cercano y atender los avisos de evacuación en las zonas afectadas.

¿Cuándo y a qué hora toca tierra el Huracán "Polo" en Baja California Sur?

Atención, ciudadanos. La Coordinación Nacional de Protección Civil advirtió que el huracán "Polo" podría tocar tierra en Baja California Sur alrededor de las 16:00 y 18:00 horas de este lunes 28 de septiembre .

Las autoridades estimaron un sobre impacto, categoría 2 ó 3, por lo que Sonora también podría verse afectado el día martes.

Ubicación de refugios temporales en Baja California Sur por Huracán "Polo"

Las autoridades de Protección Civil habilitaron refugios temporales en distintas zonas de Baja California Sur debido a la llegada del Huracán "Polo" este lunes en los municipios de La Paz, Los Cabos, Comondú, Loreto y Mulegé. Te compartimos la ubicación exacta de los albergues.

Ante el impacto del #Huracán 🌪️ #Polo en Baja California Sur en próximas horas, te compartimos los refugios temporales que ha dispuesto el @GobBCS.



￼⚠️ Si te encuentras en una zona de riesgo o las autoridades te indican de evacuar, por favor hazlo y acude un refugio temporal.… pic.twitter.com/z0o5fYHPlO — Coordinación Nacional de Protección Civil (@CNPC_MX) September 28, 2026

Refugios temporales en La Paz:

Universidad Autónoma de Baja California Sur

Instituto Tecnológico de La Paz

Esc. Sec. Tec. No. 13, Alberto Andrés Alvarado Aramburo

Escuela Primaria Emma Isabel Osuna Mancilla

Escuela Primaria General Vicente Guerrero

Escuela Secundaria Gabriel Francisco Ojeda Agundez

Escuela Secundaria José María Garma González

Escuela Primaria Constanza Diaz

Esc. Sec. Tec. No. 8, Prof. Ventura Moyrón Ojeda

Escuela Telesecundaria No. 10, Leonor Meza Martínez

Escuela Primaria Enrique C. Rébsamen

Escuela Primaria República de Argentina

Escuela Primaria Narciso Mendoza

Escuela Primaria Carlos A. Mendoza

Escuela Primaria Nezahualcóyotl

Escuela Primaria 8 de octubre de 1974

Esc. Telesecundaria No. 47, Ángel Cesar Mendoza Aramburo

Escuela Telesecundaria No. 63, Prof. Jesús Piñuelas Cota

CECyTE Plantel No. 2

Albergue Casa del Estudiante Todos Santos, BCS.

Escuela Primaria Emiliano Zapata

Esc. Telesecundaria No. 5, Antonio Guadalupe Amador Lucero

Esc. Telesecundaria No. 4, Fernando Jordán Juárez Domínguez

Escuela Primaria Luis de La Peña Porth

Escuela Primaria Artículo 3° Constitucional

Subdelegación Conquista Agraria

Casa de Salud El Cardonal

Escuela Primaria Lázaro Cárdenas

Edificio Subdelegación

Refugios temporales en Los Cabos:

Escuela Preparatoria CBTIS No. 256

Escuela Primaria Héroes de 1847

Escuela Telesecundaria No. 29, Profa. Carmen Fisher Cota

Escuela Primaria Fernando I. Cota Sandez

Escuela Primaria Lázaro Cárdenas del Río

Escuela Secundaria Técnica No. 19

Escuela Primaria Valentín Gómez Farías

CECyTE Plantel No. 04

Escuela Primaria Jacinto Rochín Pino

Escuela Secundaria Técnica No. 14

Escuela Primaria Paula Olachea Montejano

Escuela Primaria Estado de Campeche

Escuela Primaria Felipe de Jesús Pedroza

Escuela Secundaria Alfredo Green González

Delegación de Miraflores

Escuela Primaria Andrés Quintana Roo

Escuela Primaria 15 de mayo

Escuela Primaria Constituyentes de Querétaro

Escuela Primaria Francisco Cota Moreno

Refugios temporales en Comondú:

Escuela Secundaria Ricardo Flores Magón

Escuela Primaria Francisco I. Madero

Escuela Primaria Ricardo Covarrubias Villaseñor

Escuela Secundaria Justo Sierra

Escuela Primaria Pablo L. Martínez

Escuela Sec. Forjadores de Baja California Sur

Escuela Sec. Técnica No. 02, Vicente Guerrero

Escuela Primaria Plutarco Elías Calles

Escuela Secundaria Técnica No. 04

Escuela Primaria General Lázaro Cárdenas

Escuela Primaria República de Cuba

Escuela Primaria Juan Domínguez Cota

Escuela Primaria José Ma. Morelos y Pavón

Escuela Secundaria Técnica No. 15

Escuela Primaria 5 de mayo

Escuela Primaria Héroes de independencia

Escuela Primaria 27 de abril de 1973

Escuela Secundaria Melchor Ocampo

Escuela Primaria Emiliano Zapata

Escuela Primaria Republica de Colombia

Refugios temporales en Loreto:

Escuela Primaria Juan Felipe Lagos

Escuela Primaria Mercedes Davis Perpuli

Albergue Escolar No. 12, Benito Juárez

Escuela Primaria José Vasconcelos

Universidad Autónoma de Baja California Sur Campus Loreto (UABCS)

Refugios temporales en Mulegé:

COBACH Plantel No. 06

SUTERM

Escuela Secundaria Técnica No. 24

Escuela Primaria Ángel Fort Amador

J.N. Francisco Márquez

Escuela Secundaria Capitán Manuel Pineda

Escuela Secundaria Técnica No. 12

Albergue Escolar No. 02, Atanasio Carrillo Castro

CECyTE Plantel No. 06

Escuela Primaria Nueva Creación Benito Juárez

Escuela Primaria Francisco Villa

Escuela Primaria Niños Héroes de Chapultepec

Escuela Secundaria Técnica No. 22

Escuela Primaria Paralelo 28

Escuela Secundaria Técnica No. 06

Internado Gustavo Diaz Ordaz

Escuela Primaria Venustiano Carranza

Escuela Secundaria Simón Bolívar

Escuela Primaria 1 de septiembre de 1982

Escuela Primaria Narciso Mendoza

Escuela Secundaria Estatal Bahía Tortugas

Escuela Primaria Manuel Márquez de León

Escuela Primaria Territorio de B.C.

Escuela Rural Manuel F. Montoya

Escuela Primaria Emiliano Zapata

Casa Ejidal San Bruno

Escuela Telesecundaria No. 21, Francisco Gonzales Bocanegra

Albergue Escolar No. 17, Prof. Juan Gutiérrez Luque

Escuela Primaria Edmundo Hirales Lucero

Escuela Primaria 20 de noviembre

Escuela Primaria Francisco Estrada Lucero

Escuela Primaria Progreso

EMSaD Plantel No. 06

Salón Ejidal Baturi

Iglesia de San Gerardo de Mayela

Albergue Escolar No. 29, Victoriano Martínez

Auditorio Ing. Alejandro Álvarez Guerrero

Escuela Telesecundaria No. 45

Pasos para ir a un refugio temporal de forma segura

Para ir a un refugio temporal de forma segura, debes mantener la calma, seguir las rutas indicadas por Protección Civil y llevar lo indispensable.

