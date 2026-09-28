Alerta por Huracán “Polo” en Baja California Sur: Ubicación de refugios temporales; lista oficial y cómo protegerse
Protección Civil activó refugios temporales en Baja California Sur ante el Huracán “Polo"; te compartimos la ubicación exacta de los albergues.
La llegada del Huracán "Polo" a las costas de Baja California Sur puso en alerta a las autoridades locales, quienes habilitaron refugios temporales en la entidad para resguardas a las familias en zonas de riesgo; te compartimos todo lo que debes saber sobre estos albergues.
Autoridades exhortan a la población a ubicar el refugio más cercano y atender los avisos de evacuación en las zonas afectadas.
¿Cuándo y a qué hora toca tierra el Huracán "Polo" en Baja California Sur?
Atención, ciudadanos. La Coordinación Nacional de Protección Civil advirtió que el huracán "Polo" podría tocar tierra en Baja California Sur alrededor de las 16:00 y 18:00 horas de este lunes 28 de septiembre.
Las autoridades estimaron un sobre impacto, categoría 2 ó 3, por lo que Sonora también podría verse afectado el día martes.
Ubicación de refugios temporales en Baja California Sur por Huracán "Polo"
Las autoridades de Protección Civil habilitaron refugios temporales en distintas zonas de Baja California Sur debido a la llegada del Huracán "Polo" este lunes en los municipios de La Paz, Los Cabos, Comondú, Loreto y Mulegé. Te compartimos la ubicación exacta de los albergues.
Ante el impacto del #Huracán 🌪️ #Polo en Baja California Sur en próximas horas, te compartimos los refugios temporales que ha dispuesto el @GobBCS.— Coordinación Nacional de Protección Civil (@CNPC_MX) September 28, 2026
￼⚠️ Si te encuentras en una zona de riesgo o las autoridades te indican de evacuar, por favor hazlo y acude un refugio temporal.… pic.twitter.com/z0o5fYHPlO
Refugios temporales en La Paz:
- Universidad Autónoma de Baja California Sur
- Instituto Tecnológico de La Paz
- Esc. Sec. Tec. No. 13, Alberto Andrés Alvarado Aramburo
- Escuela Primaria Emma Isabel Osuna Mancilla
- Escuela Primaria General Vicente Guerrero
- Escuela Secundaria Gabriel Francisco Ojeda Agundez
- Escuela Secundaria José María Garma González
- Escuela Primaria Constanza Diaz
- Esc. Sec. Tec. No. 8, Prof. Ventura Moyrón Ojeda
- Escuela Telesecundaria No. 10, Leonor Meza Martínez
- Escuela Primaria Enrique C. Rébsamen
- Escuela Primaria República de Argentina
- Escuela Primaria Narciso Mendoza
- Escuela Primaria Carlos A. Mendoza
- Escuela Primaria Nezahualcóyotl
- Escuela Primaria 8 de octubre de 1974
- Esc. Telesecundaria No. 47, Ángel Cesar Mendoza Aramburo
- Escuela Telesecundaria No. 63, Prof. Jesús Piñuelas Cota
- CECyTE Plantel No. 2
- Albergue Casa del Estudiante Todos Santos, BCS.
- Escuela Primaria Emiliano Zapata
- Esc. Telesecundaria No. 5, Antonio Guadalupe Amador Lucero
- Esc. Telesecundaria No. 4, Fernando Jordán Juárez Domínguez
- Escuela Primaria Luis de La Peña Porth
- Escuela Primaria Artículo 3° Constitucional
- Subdelegación Conquista Agraria
- Casa de Salud El Cardonal
- Escuela Primaria Lázaro Cárdenas
- Edificio Subdelegación
Refugios temporales en Los Cabos:
- Escuela Preparatoria CBTIS No. 256
- Escuela Primaria Héroes de 1847
- Escuela Telesecundaria No. 29, Profa. Carmen Fisher Cota
- Escuela Primaria Fernando I. Cota Sandez
- Escuela Primaria Lázaro Cárdenas del Río
- Escuela Secundaria Técnica No. 19
- Escuela Primaria Valentín Gómez Farías
- CECyTE Plantel No. 04
- Escuela Primaria Jacinto Rochín Pino
- Escuela Secundaria Técnica No. 14
- Escuela Primaria Paula Olachea Montejano
- Escuela Primaria Estado de Campeche
- Escuela Primaria Felipe de Jesús Pedroza
- Escuela Secundaria Alfredo Green González
- Delegación de Miraflores
- Escuela Primaria Andrés Quintana Roo
- Escuela Primaria 15 de mayo
- Escuela Primaria Constituyentes de Querétaro
- Escuela Primaria Francisco Cota Moreno
Refugios temporales en Comondú:
- Escuela Secundaria Ricardo Flores Magón
- Escuela Primaria Francisco I. Madero
- Escuela Primaria Ricardo Covarrubias Villaseñor
- Escuela Secundaria Justo Sierra
- Escuela Primaria Pablo L. Martínez
- Escuela Sec. Forjadores de Baja California Sur
- Escuela Sec. Técnica No. 02, Vicente Guerrero
- Escuela Primaria Plutarco Elías Calles
- Escuela Secundaria Técnica No. 04
- Escuela Primaria General Lázaro Cárdenas
- Escuela Primaria República de Cuba
- Escuela Primaria Juan Domínguez Cota
- Escuela Primaria José Ma. Morelos y Pavón
- Escuela Secundaria Técnica No. 15
- Escuela Primaria 5 de mayo
- Escuela Primaria Héroes de independencia
- Escuela Primaria 27 de abril de 1973
- Escuela Secundaria Melchor Ocampo
- Escuela Primaria Emiliano Zapata
- Escuela Primaria Republica de Colombia
Refugios temporales en Loreto:
- Escuela Primaria Juan Felipe Lagos
- Escuela Primaria Mercedes Davis Perpuli
- Albergue Escolar No. 12, Benito Juárez
- Escuela Primaria José Vasconcelos
- Universidad Autónoma de Baja California Sur Campus Loreto (UABCS)
Refugios temporales en Mulegé:
- COBACH Plantel No. 06
- SUTERM
- Escuela Secundaria Técnica No. 24
- Escuela Primaria Ángel Fort Amador
- J.N. Francisco Márquez
- Escuela Secundaria Capitán Manuel Pineda
- Escuela Secundaria Técnica No. 12
- Albergue Escolar No. 02, Atanasio Carrillo Castro
- CECyTE Plantel No. 06
- Escuela Primaria Nueva Creación Benito Juárez
- Escuela Primaria Francisco Villa
- Escuela Primaria Niños Héroes de Chapultepec
- Escuela Secundaria Técnica No. 22
- Escuela Primaria Paralelo 28
- Escuela Secundaria Técnica No. 06
- Internado Gustavo Diaz Ordaz
- Escuela Primaria Venustiano Carranza
- Escuela Secundaria Simón Bolívar
- Escuela Primaria 1 de septiembre de 1982
- Escuela Primaria Narciso Mendoza
- Escuela Secundaria Estatal Bahía Tortugas
- Escuela Primaria Manuel Márquez de León
- Escuela Primaria Territorio de B.C.
- Escuela Rural Manuel F. Montoya
- Escuela Primaria Emiliano Zapata
- Casa Ejidal San Bruno
- Escuela Telesecundaria No. 21, Francisco Gonzales Bocanegra
- Albergue Escolar No. 17, Prof. Juan Gutiérrez Luque
- Escuela Primaria Edmundo Hirales Lucero
- Escuela Primaria 20 de noviembre
- Escuela Primaria Francisco Estrada Lucero
- Escuela Primaria Progreso
- EMSaD Plantel No. 06
- Salón Ejidal Baturi
- Iglesia de San Gerardo de Mayela
- Albergue Escolar No. 29, Victoriano Martínez
- Auditorio Ing. Alejandro Álvarez Guerrero
- Escuela Telesecundaria No. 45
Pasos para ir a un refugio temporal de forma segura
Para ir a un refugio temporal de forma segura, debes mantener la calma, seguir las rutas indicadas por Protección Civil y llevar lo indispensable.
- Prepara tu mochila de emergencia: Guarda documentos oficiales (actas de nacimiento, CURP, identificación), dinero en efectivo, medicamentos necesarios y una linterna.
- Ubica el refugio: Consulta los mapas oficiales de tu localidad para conocer el albergue o refugio temporal más cercano a tu domicilio antes de que ocurra una emergencia.
- Sigue instrucciones oficiales: Sal de casa únicamente cuando las autoridades indiquen que es necesario evacuar la zona de riesgo