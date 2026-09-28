Antes de que llegue el huracán “Polo”: esto significan los colores de alerta para ciclones

¡Se avecinan las lluvias más fuertes! El huracán “Polo” mantiene su avance hacia el norte de México, por lo que la Comisión Nacional del Agua (Conagua) prevé que el sistema toque tierra en el centro de Baja California Sur este lunes 28 de septiembre.

Debido al pronóstico, las autoridades mantienen activos distintos niveles del Sistema de Alerta Temprana para Ciclones Tropicales (SIAT-CT). Este sistema se basa en 5 colores para advertir a la población cuando se avecina un huracán o cuando se aleja.

Conoce su significado y el nivel de peligro de ciclones con base en el semáforo, así como los estados con alerta por “Polo”.

¿Qué significa cada color de alerta de huracanes del SIAT-CT?

El Sistema de Alerta Temprana para Ciclones Tropicales utiliza cinco colores cuando un huracán se acerca a costas mexicanas: azul, verde, amarillo, naranja y rojo.

Cada uno representa un nivel diferente de peligro:

Alerta azul: peligro muy bajo

Se activa cuando existe riesgo de que un huracán o tormenta tropical se dirige hacia México, pero no genera fuertes impactos o devastación.

Alerta verde: peligro bajo

Protección Civil advierte que el ciclón podría tocar tierra o generar fuertes lluvias. Se recomienda tener a la mano una mochila con alimentos y documentación en caso de evacuación.

Alerta amarilla: peligro moderado

En zonas consideradas de riesgo, las autoridades pueden iniciar las evacuaciones y el traslado a refugios temporales, especialmente si una vivienda no es segura.

Alerta naranja: peligro alto

En esta fase, el ciclón está mucho más cerca y sus efectos pueden ser importantes.

Alerta roja: peligro máximo

Cuando se activa, la recomendación es permanecer en un lugar seguro o refugio temporal y no salir hasta que las autoridades indiquen que el ojo del ciclón ya no genera efectos.

Es importante recordar que los colores del SIAT-CT y las categorías de huracán son sistemas diferentes. Es decir, un huracán se clasifica en la escala Saffir-Simpson, mientras que cada municipio o región puede encontrarse en un color distinto dependiendo de la trayectoria del ciclón.

¿En dónde se ubica el huracán “Polo”?

Este domingo 27 de septiembre, “Polo” continúa como huracán categoría 3 y avanza hacia Baja California Sur. Aunque la Conagua desconoce el punto exacto por donde ingresará el ciclón, se prevé que toque tierra cerca de Comondú.

Su centro se ubica a 370 kilómetros al sur-suroeste de Cabo San Lázaro y a 445 kilómetros al oeste-suroeste de Cabo San Lucas.

De acuerdo con la trayectoria prevista, el ciclón podría llegar como tormenta tropical a Sonora, por lo que se activó una alerta desde Huatabampito hasta Guaymas.

¿Qué municipios están en alerta por el huracán “Polo”?

Las entidades con niveles de alerta del SIAT-CT incluyen Baja California Sur, Sonora y Sinaloa, aunque el color no es el mismo para estas regiones.

Baja California Sur: alerta verde



Comondú

Loreto

Mulegé

La Paz

Los Cabos

Para estas zonas se pronostican lluvias puntuales fuertes de entre 25 y 50 milímetros, además de vientos sostenidos de 20 a 40 kilómetros por hora, por lo que se suspendieron clases para estos municipios hasta el martes 29 de septiembre.

Sonora: alerta azul



Álamos

Bácum

Cajeme

Empalme

Etchojoa

Guaymas

Hermosillo

Huatabampo

Navojoa

Pitiquito

Sinaloa: alerta azul

En Sinaloa también se mantiene Alerta Azul, peligro muy bajo, para municipios del norte y centro-norte:

Ahome.

