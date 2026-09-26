SEP suspende clases por huracán “Polo” este lunes 28 y martes 29 de septiembre; estos son los alumnos afectados

La Secretaría de Educación Pública (SEP) de Baja California Sur anunció la suspensión de clases y labores administrativas durante el lunes 28 y martes 29 de septiembre, como medida preventiva ante los posibles efectos del huracán "Polo" en la entidad.

La dependencia informó que la decisión fue tomada por indicaciones del Consejo Estatal de Protección Civil, debido a las condiciones que podría generar el ciclón mientras continúa su desplazamiento por el océano Pacífico y se aproxima a Baja California Sur.

¿Quiénes no tendrán clases por el huracán Polo?

De acuerdo con el comunicado difundido por la Secretaría de Educación Pública estatal, la suspensión contempla las labores escolares y administrativas en escuelas públicas y privadas.

La medida también aplica para todas las áreas de la SEP y estará vigente durante los días lunes 28 y martes 29 de septiembre.

La suspensión se implementará en los cinco municipios de Baja California Sur, con el objetivo de prevenir riesgos para estudiantes, docentes, personal administrativo y demás integrantes de la comunidad educativa ante los posibles efectos del huracán.

Las autoridades educativas llamaron a mantenerse atentos a los avisos oficiales y a las indicaciones de Protección Civil conforme avance el fenómeno meteorológico.

Huracán "Polo" se mantiene como categoría 5

La suspensión de actividades ocurre mientras el huracán "Polo" mantiene una intensidad de categoría 5 en la escala Saffir-Simpson y continúa avanzando sobre el océano Pacífico.

De acuerdo con la información más reciente de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), el sistema se localiza a 610 kilómetros al sur-suroeste de Cabo San Lucas, Baja California Sur.

Se prevé que "Polo" llegue a Baja California Sur este lunes

Las autoridades meteorológicas mantienen bajo vigilancia la trayectoria de Polo debido a su cercanía con Baja California Sur, ya que los reportes indican que podría tocar tierra el lunes 28 de septiembre.

Ante este escenario, el Consejo Estatal de Protección Civil determinó suspender las actividades educativas y administrativas como una medida preventiva para los próximos días.