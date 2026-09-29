¡Alerta por lluvias! Huracán “Polo”, tormenta tropical “Rachel” y monzón amenazan el clima en México este martes

El huracán "Polo" y la tormenta tropical "Rachel" mantienen en alerta el clima en México en distintas regiones del país por lluvias, fuertes rachas de viento y oleaje elevado que provocarán durante las próximas horas, principalmente en estados del Pacífico. Para el 29 de septiembre, el pronóstico contempla precipitaciones de hasta 250 milímetros en zonas de Sonora y Michoacán, además de condiciones adversas en buena parte del territorio nacional.

"Polo" ingresará en Sonora y comenzará a debilitarse de manera gradual, aunque su interacción con un monzón mexicano y una circulación ciclónica en niveles altos favorecerá lluvias torrenciales, viento intenso y oleaje elevado ; "Rachel", por su parte, se ubicará frente a Michoacán y mantendrá condiciones de lluvia intensa en el occidente y sur del país.

"Polo" mantiene la alerta por lluvias y viento en el noroeste

En Sonora se esperan las mayores acumulaciones de lluvia, con registros puntuales torrenciales de entre 150 y 250 milímetros , mientras que Sinaloa podría recibir precipitaciones intensas. Baja California Sur, Chihuahua y otras entidades del noroeste también tendrán lluvias importantes.

El viento será otro de los factores a considerar; en la costa y sur de Sonora se pronostican velocidades de 120 a 130 kilómetros por hora, con rachas de hasta 150 a 170 kilómetros por hora. Además, el oleaje podría alcanzar entre 5 y 6 metros en zonas del Golfo de California.

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"Rachel" llevará las lluvias hacia Michoacán, Guerrero y Oaxaca

La circulación de "Rachel" favorecerá lluvias torrenciales en la costa de Michoacán, mientras Guerrero y Oaxaca tendrán precipitaciones intensas. Jalisco y Colima también registrarán lluvias muy fuertes, acompañadas por rachas de viento y oleaje elevado en las costas.

Las precipitaciones podrían provocar encharcamientos, inundaciones, incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves y reducción de visibilidad; las tormentas también podrían estar acompañadas de descargas eléctricas y granizo.

¿Cómo estará el clima en CDMX y Edomex?

Para el Valle de México, se prevé una mañana fresca y fría en las zonas montañosas del Estado de México; durante la tarde aumentará la nubosidad, con probabilidad de chubascos en la Ciudad de México y lluvias fuertes en el oeste del Edomex.

La CDMX tendrá una temperatura mínima de 14 a 16 °C y máxima de 25 a 27 °C; en Toluca se esperan entre 12 y 14 °C por la mañana y hasta 22 a 24 °C durante el día; también se prevén rachas de viento de hasta 50 kilómetros por hora.

En el resto del país también habrá lluvias de distinta intensidad, mientras que algunas regiones del noreste, oriente y la península de Yucatán mantendrán temperaturas de hasta 40 °C.