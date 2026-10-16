¡Sigue aumentando! Huracán “Trudy” ya es categoría 3; estados en ALERTA por lluvias torrenciales HOY

El huracán “Trudy” aumentó a categoría 3 y se mantiene cerca de las costas de Guerrero y Michoacán, mientras las condiciones meteorológicas en distintas regiones de México estarán marcadas por lluvias de fuertes a torrenciales durante este viernes.

Y es que, de acuerdo con el pronóstico de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), las precipitaciones podrían alcanzar hasta 250 milímetros en algunas zonas del país, por lo que se advierte sobre posibles inundaciones, encharcamientos, deslaves y reducción de la visibilidad.

Además de las lluvias asociadas a las condiciones meteorológicas en el territorio nacional, el pronóstico para el Valle de México contempla precipitaciones fuertes, descargas eléctricas y posible caída de granizo durante la tarde.

¿Qué estados tendrán fuertes lluvias HOY 16 de octubre?

Según el pronóstico de Conagua, cinco estados tendrán lluvias torrenciales, con acumulaciones de entre 150 y 250 milímetros:



San Luis Potosí: zonas este y sureste.

Querétaro

Veracruz

Hidalgo

Puebla

En tanto, se esperan lluvias intensas, de 75 a 150 milímetros, en regiones de Guerrero y Oaxaca.

Además, la Semar advierte de lluvias muy fuertes, tormentas eléctricas y oleaje elevado en:



Costas de Jalisco

Colima

Michoacán

Guerrero

Oaxaca

Chiapas

¿Cómo afectará el huracán “Trudy” a Guerrero y Michoacán?

El huracán “Trudy” se mantiene como categoría 3 cerca de las costas de Guerrero y Michoacán. En este contexto, Conagua pronostica lluvias intensas en el centro, este, sur y sureste de Guerrero, así como precipitaciones muy fuertes en el oeste, centro y sur de Michoacán.

¿Lloverá en la Ciudad de México hoy?

El pronóstico para el Valle de México indica que durante la mañana habrá ambiente fresco y bruma, con temperaturas frías en las zonas altas del Estado de México.

Por la tarde, el ambiente será templado, pero se esperan lluvias y chubascos con precipitaciones puntuales fuertes tanto en la Ciudad de México como en distintas regiones del Estado de México.

En cuanto a las temperaturas, para la capital del país se pronostica una mínima de entre 12 y 14 grados Celsius y una máxima de 24 a 26 grados.

Para Toluca, Estado de México, se esperan temperaturas mínimas de 7 a 9 grados y máximas de 19 a 21 grados Celsius.