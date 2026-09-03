Iban en el coche cuando los atacaron a balazos: Disparan contra pareja en la Zona Metropolitana de Guadalajara; así sucedieron los hechos

La violencia volvió a movilizar a los equipos de seguridad en la Zona Metropolitana de Guadalajara durante las primeras horas de este jueves 3 de septiembre. Una pareja fue atacada a balazos mientras circulaba a bordo de su coche sobre una de las avenidas principales de la zona.

¿Qué pasó con la pareja atacada a balazos durante la madrugada en Guadalajara?

Pareja es atacada a balazos en la avenida 8 de Julio

El ataque armado ocurrió durante la madrugada de este jueves en el cruce de la avenida 8 de Julio y la calle López de Legazpi.

De acuerdo con los informes de los policías, sujetos armados dispararon de forma directa contra la pareja cuando se desplazaba dentro de su auto por dicho punto tapatío.

🔴#IMPORTANTE | Una pareja fue atacada a bal4zos a bordo de su vehículo y llegó a pedir ayuda hasta las instalaciones de la Cruz Verde Leonardo Oliva en Guadalajara.



Con información: Diego García (@DiegoGarciaH_).



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Manejan hasta la Cruz Verde para pedir auxilio

A pesar de las heridas recibidas durante la balacera, las víctimas no se detuvieron en la escena del crimen.

El conductor logró mantener el control del vehículo y manejar varios minutos hasta llegar a las instalaciones de la Cruz Verde Leonardo Oliva, donde solicitaron la intervención de los médicos de guardia.

¿Cuál es el estado de salud de las dos víctimas?

Personal de emergencias recibió a la pareja en la sala de urgencias para brindarles las primeras atenciones.

Los paramédicos que atendieron el caso informaron que ambas personas presentan heridas provocadas por los impactos de bala, pero su estado de salud fue reportado como regular mientras permanecen bajo observación.

Resguardan el auto con huellas de disparos

El coche en el que llegaron las víctimas quedó estacionado a las afueras de la unidad médica con varios impactos de proyectil de arma de fuego en la carrocería.

Elementos de la Policía Municipal acordonaron el vehículo para evitar que se contaminen las pruebas que servirán en las investigaciones.

Fiscalía del Estado inicia carpeta de investigación

Los oficiales de la policía dieron aviso inmediato al Ministerio Público y a la Fiscalía del Estado para tomar el caso.

Los agentes investigadores acudieron tanto al puesto de socorros como al cruce donde ocurrió la agresión para levantar los casquillos percutidos e iniciar las indagatorias que permitan identificar a los agresores.