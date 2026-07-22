ZMG reporta un hombre muerto en Miravalle; vecinos alertaron por disparos y policía descubre que fue un ataque directo

La madrugada en la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG) un hombre de entre 35 y 40 años fue asesinado a balazos en el cruce de las calles Juan Cordero y avenida de la Academia, en la colonia Miravalle de Guadalajara. Según nuestro reportero de fuente, Diego García, la víctima recibió al menos 3 impactos de arma de fuego en el pecho y su cuerpo quedó tendido a un costado de unos carros.

Al cabo de un rato, elementos de la policía de Guadalajara atendieron los reportes de detonaciones y solicitaron apoyo médico; sin embargo, a la llegada de los paramédicos, la víctima ya no contaba con signos vitales. Únicamente, las autoridades pudieron localizar 5 indicios balísticos, a la par de que testigos aseguraron que 2 hombres realizaron el ataque directo y escaparon a pie; ahora la Fiscalía del Estado abrió una carpeta de investigación para dar con los responsables.

Tiroteo en Tetlán dejó a una policía estatal herida

Tras una intensa persecución entre policías de Guadalajara y un delincuente que volvió a romper la ley; una mujer policía resultó herida en el brazo por el impacto de una bala tras el intercambio de disparos en el cruce de las calles José Verea y Mercedes Celis en la zona de Tetlán.

El conflicto inició luego de que los oficiales le marcaran el alto al sospechoso calles atrás, lo que desató la persecución; y, al verse acorralado, el sujeto bajó de su auto y abrió fuego para huir corriendo. La lesionada, quien llegaba a su domicilio en su vehículo y extraoficialmente se identificó como elemento de la Policía del Estado, fue trasladada en estado regular y su vida no peligra. Cabe destacar que el agresor logró escapar.

Fuerte tormenta nocturna causa daños en la Zona Metropolitana de Guadalajara

Una severa tormenta azotó gran parte de la metrópoli jalisciense durante la madrugada, provocando la caída de más de 40 árboles únicamente en el municipio de Guadalajara, afectando a los autos estacionados y derribando el tendido eléctrico, que culminó con apagones en las colonias:



San Isidro Oblatos

Tetlán

Avenidas como R. Michel y Circunvalación

Los cuerpos de Bomberos y personal de Parques y Jardines trabajaron con herramientas especiales para seccionar los troncos y liberar las vialidades, apoyados por recorridos de Protección Civil en Zapopan y Tlaquepaque.

Reportan aparatoso choque múltiple en avenida Tonaltecas; no hay lesionados

Un choque múltiple en el que participaron 3 una camioneta familiar blanca, un sedán gris y una pequeña camioneta de carga, provocó la movilización de rescatistas sobre la avenida Tonaltecas, casi al cruce con la Avenida Juárez, en la colonia Hacienda de la Reina, en Tonalá. Según las autoridades, la camioneta familiar se estrelló inicialmente contra el muro de contención y al intentar esquivar el impacto, el automotor gris brincó hacia los carriles opuestos y terminó chocando contra las llantas de la cabina de la camioneta de carga blanca.

Dos carriles quedaron bloqueados; sin embargo, los involucrados resultaron ilesos y firmaron el desistimiento médico con sus aseguradoras.