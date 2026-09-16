ICE detiene al presunto responsable del asesinato del candidato presidencial de Ecuador en 2023

Xavier Jordán fue detenido este miércoles en Miami, información confirmada por las autoridades de Estados Unidos tras la circulación de un video en el que se observa a agentes con el empresario ecuatoriano.

Sin embargo, hasta el momento no se ha explicado el motivo de la detención, por lo que no se puede establecer si se trata del pedido de extradición presentado en Ecuador.

¿Quién es Xavier Jordán y de qué está acusado?

Xavier Jordán es un empresario ecuatoriano que está relacionado al caso Magnicidio FV, asesinato del excandidato presidencial Fernando Villavicencio, ocurrido en Quito el 9 de agosto de 2023.

La Fiscalía ecuatoriana sostiene que Xavier Jordán habría intervenido como presunto autor mediato del homicidio. Su procesamiento se produjo en septiembre de 2025, cuando también fueron incluidos José Serrano, Ronny Aleaga y Daniel Salcedo.

Agentes de ICE en Miami detuvieron a Xavier Jordán, acusado por el asesinato de Fernando Villavicencio, candidato a la presidencia de Ecuador en 2023. pic.twitter.com/5aOJMfyvdx — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) September 16, 2026

Inicialmente, debía cumplir con presentaciones periódicas ante el Consulado de Ecuador en Miami, pero esa medida fue modificada en octubre de 2025 por una jueza de Garantías Penales, quien ordenó prisión preventiva y dispuso que la resolución fuera comunicada a la Interpol para su búsqueda internacional.

La Fiscalía había argumentado que existían riesgos relacionados con una posible fuga, por lo que el 29 de junio de 2026, el Tribunal Penal volvió a ratificar la medida contra Xavier Jordán.

También está acusado de otro delito

El segundo delito del que Xavier Jordán está acusado corresponde al caso Metástasis, una investigación por presunta delincuencia organizada, por lo que fue vinculado en enero de 2024 y posteriormente formó parte del grupo de 30 procesados llamados a juicio.

Ecuador dio otro paso en este expediente en julio de 2026, cuando la Corte Nacional de Justicia le mandó a Estados Unidos la solicitud para extraditar a Xavier Jordán.

Medios ecuatorianos informan que el empresario vive en Estados Unidos desde 2020 y ya había sido objeto de un operativo en Miami, pues en octubre de 2025, agentes federales registraron su domicilio, aunque aquella intervención no fue detenido.

