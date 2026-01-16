Difunden imágenes del rescate de María Corina Machado en Venezuela

La organización estadounidense Grey Bull Rescue difundió este 16 de enero de 2026 imágenes inéditas del operativo de rescate de la líder opositora venezolana María Corina Machado de Venezuela en diciembre de 2025.

El material divulgado muestra momentos de la operación, denominada “Operación Dinamita Dorada”, en la que un equipo del grupo de rescate, compuesto por veteranos de fuerzas especiales, localiza a Machado en alta mar, la sube a una embarcación y la traslada hacia un punto seguro para continuar su viaje.

En las imágenes se observa a Machado , visiblemente afectada por las condiciones de la travesía, en medio del mar Caribe, siendo abordada por personal de Grey Bull Rescue que la ayudó a salir de Venezuela en una operación que fue planificada días antes y se desarrolló bajo condiciones adversas.

¿Qué se sabe de la Operación Dinamita Dorada?

Según la organización que divulgó el video y reportes previos, la Operación Dinamita Dorada fue diseñada para trasladar a María Corina Machado desde Venezuela hasta Curazao, y desde ahí facilitar su viaje hacia Europa para asistir a la ceremonia del Premio Nobel de la Paz 2025 .

Medios han señalado que el operativo se realizó en la noche del 9 de diciembre de 2025, cuando la líder opositora se encontraba bajo vigilancia constante y con movilidad restringida dentro de Venezuela.

Grey Bull Rescue se describe a sí misma como una organización conformada por veteranos de las fuerzas especiales estadounidenses que lleva a cabo misiones de rescate en entornos peligrosos y de conflicto, incluyendo evacuaciones marítimas y terrestres de personas en riesgo.

¿Cómo fue el operativo de rescate de María Corina Machado?

El material recién divulgado muestra fragmentos del contacto entre Machado y quienes la ayudaron, incluido el líder del grupo de rescate, Bryan Stern, y evidencia elementos de la operación en condiciones de oscuridad y con comunicación limitada.

En las escenas se puede ver a Machado visiblemente afectada por la humedad y el frío tras la travesía, así como momentos del abordaje a la embarcación de rescate y el traslado hacia un punto seguro en el mar Caribe, cerca de Curazao.

El rescate se llevó a cabo semanas antes de que Machado recibiera el Premio Nobel de la Paz , y los detalles de la misión solo han sido divulgados públicamente ahora con estas nuevas imágenes.

Lo que vino después para María Corina Machado

Este 16 de enero, María Corina Machado ofreció una conferencia pública en Estados Unidos, en la que se refirió a la situación política en Venezuela tras su rescate y a los acontecimientos recientes que marcaron la transición.

Durante la conferencia, Machado habló ante medios y asistentes sobre el momento que atraviesa Venezuela y centró su mensaje en el escenario político posterior a la salida del poder de Nicolás Maduro .