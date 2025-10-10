María Corina Machado gana el Nobel de la Paz 2025 por luchar contra la dictadura en Venezuela y buscar la libertad

El Premio Nobel de la Paz 2025 se otorgó a la líder opositora María Corina Machado, porque mantiene viva la llama de la democracia en Venezuela, país hundido en la pobreza e inseguridad por la dictadura de Nicolás Maduro.

El Comité Noruego del Nobel le dio el premio “por su incansable labor en la promoción de los derechos democráticos del pueblo venezolano y por su lucha por lograr una transición justa y pacífica de la dictadura a la democracia”.

De acuerdo con Joergen Wayne Frydnes, presidente del Comité Nobel Noruego, “es crucial reconocer a los valientes defensores de la libertad, que se alzan y resisten”, por ello la líder opositora fue reconocida con este galardón.

“La democracia depende de quienes se niegan a callar, que se atreven a dar un paso al frente a pesar del grave riesgo y que nos recuerdan que la libertad nunca debe darse por sentada”, añadió Frydnes.

