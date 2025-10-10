Logo InklusionSitio accesible
María Corina Machado gana el Nobel de la Paz 2025 por luchar contra la dictadura en Venezuela y buscar la libertad

La líder opositora, María Corina Machado, fue reconocida con el Nobel de la Paz 2025 por ser una defensora de la libertad, en un país dominado por la dictadura.

María Corina Machado, líder opositora de Venezuela, gana el Premio Nobel de la Paz 2025
En 2024 fue impedida para postularse a la presidencia|Reuters
Escrito por: Citlalli Sánchez
El Premio Nobel de la Paz 2025 se otorgó a la líder opositora María Corina Machado, porque mantiene viva la llama de la democracia en Venezuela, país hundido en la pobreza e inseguridad por la dictadura de Nicolás Maduro.

El Comité Noruego del Nobel le dio el premio “por su incansable labor en la promoción de los derechos democráticos del pueblo venezolano y por su lucha por lograr una transición justa y pacífica de la dictadura a la democracia”.

De acuerdo con Joergen Wayne Frydnes, presidente del Comité Nobel Noruego, “es crucial reconocer a los valientes defensores de la libertad, que se alzan y resisten”, por ello la líder opositora fue reconocida con este galardón.

“La democracia depende de quienes se niegan a callar, que se atreven a dar un paso al frente a pesar del grave riesgo y que nos recuerdan que la libertad nunca debe darse por sentada”, añadió Frydnes.

Información en desarrollo

