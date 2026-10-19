Militantes de Morena impugnan a Ángel Torres en Tuxtla por vínculos con grupo de Adán Augusto

Una severa fractura interna sacude a Morena en Chiapas tras el anuncio del registro de Ángel Carlos Torres Culebro como aspirante a la candidatura por la alcaldía de Tuxtla Gutiérrez. Un grupo de militantes y fundadores del partido guinda alista la presentación de un recurso de impugnación formal ante los órganos de justicia interna del movimiento, argumentando que la postulación viola los principios éticos y estatutarios de la organización al representar los intereses del grupo político del exsecretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, y de personajes severamente cuestionados en el entorno de la seguridad pública.

Los inconformes denuncian que Ángel Torres se ha convertido en el principal refugio y operador financiero de la corriente de Adán Augusto López en el sureste. Reportes e investigaciones de medios locales señalan que durante su gestión como funcionario público, Torres otorgó contratos de obra e infraestructura a empresas y personeros vinculados directamente con el grupo político del exgobernador tabasqueño y con Hernán Bermúdez Requena, exsecretario de Seguridad Pública de Tabasco señalado por investigaciones federales como presunto líder operativo de la organización criminal conocida como "La Barredora".

🚨La corriente de Adán Augusto López registró a Ángel Carlos Torres, como aspirante de Morena a la alcaldía de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.



Medios locales señalan que Ángel Carlos Torres sostiene contratos con cercanos a Adán Augusto López y Hernán Bermúdez, exsecretario de… pic.twitter.com/2gy67tqXU2 — Irving (@IrvingPineda) October 16, 2026

Contratos millonarios y videos en redes sociales avivan la inconformidad con Ángel Torres

La molestia de la base morenista en Tuxtla Gutiérrez se ha intensificado en redes sociales, donde se han viralizado múltiples materiales en video que documentan la estrecha relación política y personal entre Ángel Torres y Adán Augusto López en eventos públicos y reuniones privadas. La militancia recrimina que la dirigencia pretenda imponer una candidatura ligada a esquemas de simulación de contratos y a figuras investigadas por nexos con la delincuencia organizada, traicionando la promesa de no mentir, no robar y no traicionar al pueblo.

El recurso que los morenistas presentarán ante la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia (CNHJ) busca invalidar el registro de Torres Culebro para evitar que el partido enfrente el proceso electoral de la capital chiapaneca con una candidatura sumida en señalamientos de corrupción y sombras de infiltración criminal. La disputa en Tuxtla Gutiérrez expone la creciente resistencia de las bases locales frente a los acuerdos de cúpula que buscan colocar a perfiles cuestionados en posiciones clave de poder.