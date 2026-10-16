IMSS tendría mil millones de pesos extra en 2027; esta es la propuesta que planteran los diputados

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) podría recibir mil millones de pesos adicionales en 2027 para atender las prestaciones de su personal y mejorar su infraestructura, una propuesta que llega en medio de las inconformidades de trabajadores de la salud por los salarios y la falta de insumos y materiales médicos.

La iniciativa fue planteada por legisladores de la Comisión de Seguridad Social de la Cámara de Diputados, quienes consideran que, aunque el presupuesto previsto para el próximo año muestra una “tendencia positiva”, todavía hacen falta recursos para responder a las necesidades del sector.

Diputados piden más dinero para el IMSS en 2027

Los integrantes de la Comisión de Seguridad Social reconocieron que la propuesta presupuestaria para el sector presenta avances, pero advirtieron que el monto contemplado no sería suficiente para atender todos los pendientes.

Entre sus argumentos, los legisladores señalaron la diferencia entre las remuneraciones del personal médico y otros esquemas de apoyo económico, al considerar que un médico no debería percibir un sueldo casi equivalente al de una beca o al de un trabajador cubano.

La propuesta de ampliar en mil millones de pesos los recursos del IMSS tiene dos objetivos principales: atender las prestaciones de sus trabajadores y fortalecer la infraestructura del instituto.

Esto cobra relevancia ante los reclamos del personal sanitario, que ha manifestado inconformidades por la crisis salarial y la falta de material médico e insumos necesarios para brindar atención.

Sin embargo, la ampliación presupuestaria todavía es una propuesta legislativa. Su eventual incorporación al gasto federal dependerá del proceso de revisión y discusión del Paquete Económico para 2027.

ISSSTE también tendría recursos adicionales

El IMSS no sería la única institución contemplada en los planteamientos de los diputados. La Comisión de Seguridad Social también propone ampliar en 400 millones 644 mil pesos los recursos destinados al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE).

De acuerdo con la propuesta, el dinero adicional se dirigiría a servicios y atención para personas con discapacidad, así como a las estancias de bienestar y desarrollo infantil.

Con esta ampliación, los legisladores buscan reforzar áreas de atención que forman parte de los servicios de seguridad social y que requieren recursos para su funcionamiento.

La propuesta incluye, por tanto, dos líneas de acción: fortalecer las prestaciones y la infraestructura del IMSS, y ampliar los recursos para los servicios específicos contemplados para el ISSSTE.

¿Qué sigue para la propuesta presupuestaria?

Los planteamientos de la Comisión de Seguridad Social serán presentados ante la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados.

Este órgano legislativo comenzará en las próximas semanas el análisis y la discusión del proyecto de gasto del Gobierno federal para 2027, etapa en la que se revisarán las asignaciones previstas para las distintas dependencias e instituciones públicas.

Será durante ese proceso cuando se determine si las ampliaciones propuestas se incorporan al presupuesto definitivo.