VIDEO: Denuncian falta de atención médica a pacientes en estado crítico en hospital del IMSS de Cancún

La Unidad Médica de Cobá del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), en Cancún, Quintana Roo, fue señalada por un presunto caso de negligencia luego de que se difundiera un video en el que un adulto mayor aparece sin recibir atención médica , pese a presentar una aparente situación de urgencia.

Las imágenes, grabadas por otro derechohabiente, muestran al hombre quejándose y gritando de dolor mientras espera ser atendido; en la misma grabación, el paciente que documenta lo ocurrido asegura que varias personas permanecían formadas en espera de consulta, pero que no había personal médico que las atendiera.

Video desata reclamos por presunta negligencia en hospital del IMSS

La grabación comenzó a circular en redes sociales y rápidamente generó una ola de reacciones entre usuarios, quienes cuestionaron la atención que presuntamente reciben los pacientes en la Unidad Médica de Cobá del IMSS en Cancún.

De acuerdo con información difundida junto al video, el adulto mayor habría acudido al área de Urgencias por una complicación renal y solicitaba ser atendido con prioridad.

Además de los gritos de dolor del adulto mayor, en el audio del metraje se escucha a la persona que documenta la escena asegurar que el paciente no recibía atención médica.

También señala que otro derechohabiente presentaba malestar y afirma que, pese a la presencia de más personas en espera, no había personal que las atendiera en ese momento.

En los comentarios en redes, varios derechohabientes solicitaron que el IMSS investigue los hechos y refuerce la atención en esta unidad médica de Cancún, al considerar que quienes acuden por una urgencia requieren una respuesta inmediata.

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IMSS fija postura y rechaza que existiera negligencia

Tras la difusión del video, la representación del IMSS en Quintana Roo emitió un posicionamiento para explicar lo ocurrido con el paciente que aparece en las imágenes.

Según la institución, el hombre recibió atención médica de acuerdo con la valoración realizada por el personal de salud y se le practicó un cambio de sonda urinaria, procedimiento que, de acuerdo con el instituto, no requería hospitalización.

El organismo también aseguró que, una vez concluida la atención, el paciente regresó a su domicilio con mejoría en sus síntomas; por ello, rechazó que hubiera existido negligencia durante su atención y sostuvo que el procedimiento aplicado correspondió al diagnóstico realizado por el personal médico.

Aunque el IMSS descartó irregularidades, la difusión del video mantiene abierto el debate en redes sociales sobre la atención que reciben los derechohabientes en hospitales públicos de Cancún, mientras usuarios continúan exigiendo que los hechos sean revisados con transparencia.