Karla buscó ayuda en el Hospital Villahermosa Pemex y murió; denuncian falta de medicamentos para atenderla

Trabajadores y dirigentes de la Sección 44 del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM) protestaron frente al Hospital Regional de Pemex en Villahermosa, Tabasco, para denunciar presuntas deficiencias en la atención médica; la manifestación ocurrió después del fallecimiento de una trabajadora identificada como Karla.

De acuerdo con la representación sindical, durante la atención de la paciente habrían faltado medicamentos utilizados en situaciones de emergencia, entre ellos flumazenil, adrenalina y atropina; el sindicato sostiene que esta situación estuvo relacionada con el fallecimiento, aunque esta versión corresponde a su señalamiento y no se presenta como una conclusión médica independiente.

¿Qué denuncian los trabajadores de Pemex?

La protesta puso nuevamente sobre la mesa las condiciones en las que, según los trabajadores, opera el Hospital Regional de Pemex Villahermosa; entre las principales denuncias aparecen el desabasto de medicamentos, la falta de insumos y problemas relacionados con el mantenimiento de las instalaciones .

Los representantes sindicales aseguran que estas dificultades no son recientes y que se han presentado durante varios años; por ello, solicitaron que se revisen las condiciones en las que reciben atención los derechohabientes de Pemex.

El hospital forma parte de la red médica de Petróleos Mexicanos y actualmente Ruy López Ridaura ocupa la Subdirección de Servicios de Salud de la empresa .

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Trabajadores petroleros vuelven a denunciar las condiciones del Hospital Regional de #Pemex en #Villahermosa.



La #protesta ocurrió tras el fallecimiento de una trabajadora. De acuerdo con el #sindicato, durante su atención habría existido carencia de medicamentos de emergencia.… pic.twitter.com/IAWxGty69C — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) August 16, 2026

También acusan represalias contra trabajadores

Como parte de la protesta, los trabajadores colocaron una lona frente al hospital en la que hicieron señalamientos contra López Ridaura; específicamente, lo acusaron de ordenar represalias y sanciones contra empleados que han denunciado públicamente las condiciones del servicio.

La lona también incluye un código QR que dirige a un video relacionado con el caso de la trabajadora fallecida; mediante esta acción, el sindicato busca difundir su versión de lo ocurrido y exigir que se investiguen los hechos.

¿Qué pasó con Karla en el Hospital Regional de Pemex?

El caso que detonó nuevamente la protesta es el de Karla Vargas Morales, trabajadora petrolera que falleció mientras recibía atención en el Hospital Regional de Pemex en Villahermosa; la Sección 44 sostiene que durante la emergencia médica hubo carencia de medicamentos que, según su denuncia, eran necesarios para atender a la paciente, entre ellos flumazenil, adrenalina y atropina.

El sindicato asegura que esta falta de medicamentos estuvo relacionada con el desenlace y exige que se investiguen las circunstancias de su atención; hasta ahora, esta relación corresponde al señalamiento de los trabajadores y no a una conclusión médica independiente.