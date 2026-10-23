Trabajadores del IMSS denuncian recibir citatorios y retiro de prestaciones por participar en megamarchas

A casi un mes del inicio de las protestas del personal del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), al menos cinco trabajadores habrían recibido citatorios para comparecer ante la Comisión de Honor y Justicia del sindicato, tras su participación en las megamarchas nacionales.

De acuerdo con uno de los trabajadores inconformes, los casos se han registrado en distintas entidades del país, entre ellas Coahuila, Durango, Tabasco, Baja California Sur, Tamaulipas y Colima.

#AlMomento | Los trabajadores del @Tu_IMSS también denuncian que existe una campaña para minimizar las protestas del sector salud. “No somos minoría”, aseguran. Vía: @jessiemozar https://t.co/ALtrDV4q47 https://t.co/n89oPtobu7 — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) October 22, 2026

¿Qué sanciones podrían recibir los trabajadores del IMSS?

El trabajador explicó que la Comisión de Honor y Justicia es la instancia sindical encargada de determinar las sanciones contra sus agremiados.

Entre las medidas que podrían imponerse se encuentran la suspensión de derechos sindicales durante varios días o incluso meses. Lo que podría impactar en sus prestaciones y el contrato colectivo de trabajo.

“Es muy lamentable que el sindicato que se supone debería velar por nuestros intereses nos esté sancionando por ejercer nuestro libre derecho de expresión”, expresó el manifestante.

Cabe recordar que en las marchas nacionales, los trabajadores activos y pensionados del IMSS han denunciado las pésimas condiciones laborales y la falta de insumos, así como exigen la destitución de su líder sindical, Rafael Olivos.

Trabajadores denuncian falta de respaldo sindical

Además de los citatorios, personal de salud cuestionó que sus representantes sindicales no se hayan acercado para dialogar, ni mucho menos han respaldado a los trabajadores que participan en las marchas.

Ante la posibilidad de recibir sanciones, llamó a sus compañeros a mantener sus demandas y no dejarse intimidar. “Resistan, compañeros, seamos fuertes”, manifestó.

Por lo mientras, los contingentes aseguraron que volverán a salir a las calles el próximo viernes 30 de octubre con la tercera megamarcha nacional del IMSS, esperando que más trabajadores se sumen a sus denuncias.

¿Qué piden los trabajadores del IMSS?

Personal médico exige la destitución inmediata de Rafael Olivos Hernández, secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS), asegurando que hasta que no presente su renuncia no piensan entablar acuerdos.

A sus demandas se suman:

