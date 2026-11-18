Varios vehículos particulares y de transporte público fueron incendiados de forma intencional en distintas entradas y salidas de Poza Rica, Veracruz, específicamente en las carreteras que llevan hacia Coatzintla, Cazones, Tihuatlán y Papantla. Además, sujetos arrojaron ponchallantas sobre el pavimento para frenar el paso.

Debido a estos hechos, el tráfico en esas vías se encuentra limitado o cerrado.

¿Dónde hubo incendios de vehículos en Poza Rica?

Los reportes que se tienen hasta ahora es que las unidades fueron consumidas por el fuego en varios accesos carreteros que conectan a Poza Rica con municipios vecinos.

Los puntos donde sucedieron los hechos abarcan las vías de comunicación hacia Coatzintla, Cazones, Tihuatlán y Papantla.

🚨#AlertaADN



Incendian vehículos y lanzan ponchallantas en distintos puntos de Poza Rica, en Veracruz pic.twitter.com/FABi32dv7d — adn Noticias (@adnnoticiasmx) November 18, 2026

¿Qué tipo de unidades fueron incendiados?

Los incendios fueron provocados directamente contra distintos tipos de automóviles.

Entre los vehículos que quedaron calcinados o con daños severos se encuentran tanto unidades particulares como unidades destinadas al servicio de transporte público.

Afectaciones en carreteras de Veracruz

A la par de la quema de automóviles, se reportó la presencia de objetos ponchallantas arrojados sobre el pavimento en varios tramos carreteros.

Esta situación provocó que la circulación vehicular se viera afectada y obligó a los automovilistas a detener su marcha o buscar rutas alternas para evitar daños en sus coches.

Despliegue de corporaciones de seguridad en la zona norte

Tras recibir los reportes por las columnas de humo y los bloqueos, elementos de distintas corporaciones de seguridad pública se desplegaron en los accesos carreteros para resguardar los puntos afectados, apoyar en las labores para sofocar las llamas y restablecer el tránsito.

🚨 Queman vehículos en varios puntos de Poza Rica, Veracruz, esta mañana



Los accesos hacia Tihuatlán y Papantla fueron bloqueados con autos incendiados y ponchallantas



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¿Qué han dicho las autoridades del motivo de bloqueos en Poza Rica?

Estos hechos ocurren en medio de una ola de violencia en la entidad gobernada por Rocío Nahle que no se ha podido frenar.

Hasta ahora las autoridades no han informado oficialmente cuál es la razón de estos ataques ni si existen personas detenidas tras los operativos.