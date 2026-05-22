Arde Michoacán en medio de bloqueos en carreteras y ataques armados

Este viernes se registraron una serie de ataques armados, enfrentamientos y bloqueos carreteros que dejaron al menos ocho policías heridos en distintos puntos de Michoacán.

Desde antes del amanecer comenzaron las agresiones contra elementos de la Guardia Civil, mientras grupos criminales desataron balaceras y sembraron el caos en carreteras y comunidades de la región.

¿Qué pasó en Michoacán este viernes?

El primer ataque ocurrió durante la madrugada sobre la carretera que conecta Apatzingán con Acahuato. Elementos de la Guardia Civil realizaban patrullajes cuando fueron sorprendidos por ráfagas de arma larga disparadas por presuntos integrantes del crimen organizado.

Los policías repelieron la agresión, pero dos oficiales resultaron heridos y tuvieron que ser hospitalizados. Horas más tarde, ya por la mañana, se registró otro fuerte enfrentamiento entre grupos criminales rivales en la región de Queréndaro.

La balacera se extendió hasta Zinapécuaro, lo que provocó movilización de fuerzas federales y del Ejército Mexicano para intentar recuperar el control de la zona.

#Violencia #Aguacateros #Bloqueos ♬ sonido original - Azteca Noticias @aztecanoticias ¡Terror en el campo michoacano! 🥑🚨 Jornaleros dedicados a la cosecha de aguacate vivieron momentos de pánico al quedar atrapados en medio de intensos enfrentamientos armados entre grupos delictivos, en la región limítrofe del estado de Michoacán. La disputa territorial desató una nueva y violenta jornada en la entidad que incluyó narcobloqueos en las principales carreteras y varios vehículos incendiados para colapsar la circulación. Trabajadores del sector agrícola tuvieron que refugiarse entre las huertas para salvar sus vidas ante las ráfagas de fuego cruzado. #Michoacán

Criminales bloquearon caminos y lanzaron ponchallantas

Para evitar el avance de las autoridades y facilitar su escape, los grupos armados realizaron bloqueos en distintos tramos carreteros.

En el municipio de Villamar, sujetos armados robaron vehículos de carga y los atravesaron en los caminos para impedir el paso. Además, lanzaron ponchallantas sobre carreteras, complicando todavía más la circulación y poniendo en riesgo a automovilistas.

Usuarios en redes sociales compartieron imágenes y videos de vehículos detenidos, patrullas movilizándose y carreteras prácticamente vacías por el miedo a nuevos enfrentamientos.

Otro ataque contra policías dejó seis heridos en Michoacán

La jornada violenta continuó pasado el mediodía con una nueva agresión dirigida otra vez contra elementos de la Guardia Civil. Una patrulla oficial terminó completamente baleada tras el ataque armado.

El saldo fue de seis policías lesionados, de los cuales cuatro fueron reportados graves. Debido a la gravedad de las heridas, algunos agentes tuvieron que ser trasladados vía aérea a hospitales especializados para ser intervenidos quirúrgicamente.

Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre personas detenidas por estos hechos.

Refuerzan seguridad en Michoacán tras jornada violenta

Tras los ataques, elementos del Ejército Mexicano, Guardia Nacional y corporaciones estatales desplegaron operativos de seguridad en varios municipios de Michoacán.

Las autoridades mantienen patrullajes y filtros de vigilancia para intentar localizar a los responsables de la ola de violencia registrada durante el viernes.

Los hechos vuelven a reflejar el nivel de tensión que persiste en distintas regiones del estado, donde grupos criminales mantienen disputas territoriales y ataques constantes contra fuerzas de seguridad.