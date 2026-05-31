Arde Zitácuaro: Caen cinco del CJNG tras atacar al Ejército; queman vehículos y realizan narcobloqueos en Michoacán

La zona de Zitácuaro, Michoacán, fue víctima de intensos ataques y narcobloqueos durante la mañana del pasado sábado 30 de mayo.

Todo se originó luego de un patrullaje rutinario, donde soldados terminaron en una balacera que provocó la detención de cinco posibles miembros del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Autoridades locales tuvieron que solicitar apoyo de la Guardia Nacional para quitar autos incendiados y despejar las zonas afectadas por el crimen organizado.

#AlMomento🚨 | Usuarios reportan a través de redes sociales el incendio de un autobús sobre la carretera #Zitácuaro - #Morelia a la altura de la comunidad de Corungueo. Al momento las autoridades de seguridad de la entidad no han emitido reporte sobre estos hechos.



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Topan a civiles armados del CJNG en Acuitzio de Juárez

Los ataques de los civiles armados sucediaron en Acuitzio de Juárez. Los militares detectaron tres camionetas donde viajaban hombres armados, quienes comenzaron a dispararles.

Tras contestar el ataque, los elementos lograron detener a los agresores, a quienes identificaron como miembros del grupo criminal, Cártel Jalisco Nueva Generación.

Bloquean cuatro accesos clave de Zitácuaro

El ayuntamiento reportó cierres totales en la desviación a Ocampo a la altura de San Felipe; en Puente de Fierro hacia Loma Larga; en el camino de Hucaz hacia Las Rosas; y en la salida a Aputzio de Juárez, justo donde se ubica el monumento a la Mujer Mazahua.

Realizan narcobloqueos en Michoacán

Usuarios de redes sociales comenzaron a subir videos de columnas de humo negro. El gobierno municipal confirmó que se registraron incidentes con vehículos quemados en la vía pública, contabilizándose de forma preliminar dos unidades afectadas.

Por otro lado, el ayuntamiento habría desmentido rumores en redes sociales que aseguraban el incendio de un tráiler de cargo en la zona del Puente de Fierro.

Equipos de bomberos y elementos de seguridad salen a atender percances en Zitácuaro

Ante la gravedad de los narcobloqueos, el Ayuntamiento de Zitácuaro activó al personal de seguridad, protección civil y el cuerpo de bomberos. Debido a la gravedad de la situación en el municipio de Michoacán, autoridades municipales habrían solicitado el apoyo de la policía estatal y fuerzas federales para resguardad la zona.

Las autoridades pidieron a los ciudadanos no salir de sus casas si no era completamente necesario.

Abren la circulación hacia Toluca y Morelia

Luego de unas horas, autoridades estatales y federales informaron que lograron retirar los bloqueos y los vehículos que obstruían el paso a transeúntes.

Las carreteras que ya se encuentran libres y vigiladas por patrullas son la salida hacia Morelia a la altura de Valle Verde, la ruta hacia Toluca por la zona del CONALEP y el camino que conecta con Aputzio.