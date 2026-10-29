Incendio en refugio de personas en situación de calle pone en riesgo estación del Metrobús; otras afectaciones en CDMX |EN VIVO

En las primeras horas de este 29 de octubre 2026 se registró un incendio en un refugio improvisado de personas en situación de calle en la Calzada Ignacio Zaragoza; el incidente puso en riesgo la estación Nicolás Bravo de la Línea 2 del Metrobús CDMX.

El refugio, construido con tablas, palos y madera, se encuentra a un costado de las instalaciones del transporte público.

Así fue cómo lograron controlar el incendio en Calzada Ignacio Zaragoza

Los primeros reportes indican que las llamas comenzaron a propagarse entre los materiales, lo que representó un riesgo por la cercanía con la infraestructura de la estación.

Elementos de la Policía Auxiliar utilizaron un extintor para sofocar las llamas. Trabajadores continuaron arrojando agua sobre los restos de los materiales y revisando la zona para descartar que el fuego volviera a reactivarse.

A pesar de lo aparatoso del incidente, no se reportaron personas lesionadas.