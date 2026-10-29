Incendio en refugio de personas en situación de calle pone en riesgo estación del Metrobús; otras afectaciones en CDMX |EN VIVO
La Ciudad de México comienza la mañana de este jueves con el incendio de un refugio de personas en situación de calle, afectando el transporte público.
Las calles de la Ciudad de México se han convertido en un verdadero reto para los automovilistas, ciclistas y peatones debido a los socavones, baches, fugas de agua, encharcamientos, caída de árboles y otros percances viales que se reportan diariamente en las vialidades.
Estas son las zonas afectadas para este 29 de octubre 2026; toma precauciones.
¿Qué pasa en calles de CDMX? Afectaciones por socavones, baches accidentes e inundaciones este jueves
Incendio en refugio pone en riesgo estación Nicolás Bravo de la Línea 2 del Metrobús
En las primeras horas de este 29 de octubre 2026 se registró un incendio en un refugio improvisado de personas en situación de calle en la Calzada Ignacio Zaragoza; el incidente puso en riesgo la estación Nicolás Bravo de la Línea 2 del Metrobús CDMX.
El refugio, construido con tablas, palos y madera, se encuentra a un costado de las instalaciones del transporte público.
Así fue cómo lograron controlar el incendio en Calzada Ignacio Zaragoza
Los primeros reportes indican que las llamas comenzaron a propagarse entre los materiales, lo que representó un riesgo por la cercanía con la infraestructura de la estación.
Elementos de la Policía Auxiliar utilizaron un extintor para sofocar las llamas. Trabajadores continuaron arrojando agua sobre los restos de los materiales y revisando la zona para descartar que el fuego volviera a reactivarse.
A pesar de lo aparatoso del incidente, no se reportaron personas lesionadas.
🔥 Un refugio improvisado de vagabundos se incendió junto a la estación Nicolás Bravo de la Línea 2 del Metrobús, sobre Calzada Ignacio Zaragoza, en CDMX Un policía auxiliar utilizó un extintor para controlar las llamas y evitar que el fuego alcanzara las instalaciones del transporte público Vía: Sergio Espinosa (@Sergio_Spinoza)— adn Noticias (@adnnoticiasmx) October 29, 2026