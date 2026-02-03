¿Fue un ataque? Impactante VIDEO del brutal incendio en centro comercial de Irán

Un potente incendio estalló durante la mañana de hoy martes 3 de febrero de 2026 en un centro comercial en el oeste de Teherán, capital de Irán, provocando enormes columnas de humo negro visibles desde varios kilómetros, además de que desataron preocupación en medios y redes sociales .

Videos compartidos en plataformas digitales y por agencias internacionales muestran cómo el fuego, intenso y activo, se propagó rápidamente por el inmueble de negocios, mientras equipos de bomberos y servicios de emergencia trabajaban para contener las llamas, además de resguardar la zona afectada en la capital de Irán .

Hasta el momento, las autoridades no han confirmado causas oficiales del siniestro ni han informado acerca de heridos o víctimas fatales, aunque los esfuerzos de contención han sido exitosos, según informes más recientes, el hecho de mantener el fuego bajo control es parcial.

¿Cómo se originó el incendio en centro comercial de Teherán?

El incendio se produjo en el mercado de Jannat Abad Shomali, un área comercial con cientos de tiendas, puestos y pequeños negocios que operan todos los días en el barrio Jannat Abad, en el oeste de la capital iraní.

Imágenes captadas por testigos y difundidas en redes sociales en donde se hicieron virales, muestran densa humareda negra elevándose sobre edificios y calles, mientras transeúntes y comerciantes observaban desde zonas cercanas.

Un portavoz del Departamento de Bomberos de Teherán describió el incendio como “extenso y visible desde varias partes de la ciudad”, además de que confirmó múltiples dotaciones de bomberos que se desplegaron para “prevenir que el fuego se extendiera a zonas residenciales o comerciales adyacentes”.

¿Fue un ataque o un accidente el incendio en Irán?

A pesar de que algunos usuarios en redes han especulado acerca de posibles causas deliberadas o vinculaciones con tensiones políticas en la región, no existe evidencia oficial que indique que el incendio fuera producto de un ataque o sabotaje.

Las autoridades iraníes aún investigan para determinar si se trató de un accidente, falla eléctrica o algún otro origen no intencional. Agencias internacionales como Reuters y AFP han verificado la autenticidad de videos e imágenes de la escena, confirmando que la ubicación coincide con la zona occidental de Teherán y que el siniestro ocurrió efectivamente esta mañana.

A large fire broke out at a shopping center and warehouse complex in west #Tehran on February 3. Flames could be seen across the city as firefighters deployed from several stations worked to contain the blaze. No casualties have been reported so far. pic.twitter.com/pfZ8MglO6s — CGTN (@CGTNOfficial) February 3, 2026

Equipos de bomberos, policía y servicios de emergencia trabajan intensamente y en coordinación para controlar el fuego, realizar inspecciones de seguridad, además de evacuar cualquier punto de riesgo dentro del mercado. Hasta ahora, las autoridades han enfatizado que no se han reportado heridos, aunque la información podría actualizarse conforme avance la evaluación.

Aunque la causa aún no está clara, este incendio ocurre en un contexto de tensiones sociales y políticas en Irán, lo que ha alimentado preguntas en redes acerca de la posibilidad de que incidentes así puedan convertirse en símbolos de alarma o incertidumbre; ¿crees que este tipo de eventos aumentará la percepción de inseguridad en Teherán o se tratará de un accidente aislado?

