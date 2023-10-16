VIDEO: Prenden fuego a carnicería en mercado de Cuautla, Morelos

Esta mañana fue confirmado mediante un video que circula en redes sociales, que el incendio registrado a una carnicería del mercado "Hermenegildo Galeana" en Cuautla, Morelos fue provocado.

La versión del incendio provocado fue confirmado también por el Cuerpo de Bomberos municipal, pero el video es contundente, pues se observa cómo ocurrió todo.

Dos sujetos desconocidos, llegaron hasta el lugar poco antes de la una de la mañana y rociaron gasolina sobre la cortina para luego, con un encendedor prender fuego.

El incendio generó daños a la propiedad y puso en riesgo a todos los puestos que de forma temporal se encuentran sobre la calle, luego del incendio registrado los primeros días de este 2023 en el interior del mercado nuevo.

Aquí el momento del incendio:

En enero incendio consumió 70% del mercado de Cuautla, Morelos

La mañana del 3 de enero de este año, se registró un fuerte incendio en el mercado Hermenegildo Galeana en el municipio de Cuautla, Morelos.

De acuerdo con el reporte de bomberos en la zona, el fuego había consumido el 70 por ciento de este mercado por lo que algunos de los locatarios rescataron las pocas pertenencias que pudieron.

El equipo de emergencias trabajó en las labores de contención, sin embargo, durante las primeras dos hora solo pudieron controlar el incendio en un 50 por ciento.

El fuego amenazó con alcanzar una zona de tianguis cercana al mercado y que fue instalada para la vendimia por la fecha de Reyes Magos y los comerciantes tuvieron que salir de sus casas para desinstalar sus puestos lo más rápido posible.

Incluso, ante la magnitud del incendio fue necesaria la intervención de elementos de Protección Civil del municipio de Yecapixtla y de Ayala que se sumaron a los esfuerzos para sofocar el incendio que ya había consumido muchos negocios.