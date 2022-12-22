Incendio en tanque de combustible deja un muerto en Barranquilla, Colombia

Un tanque de combustible estalló en llamas el miércoles en la caribeña ciudad de Barranquilla, en Colombia, en un hecho que causó la muerte de un bombero, dijeron autoridades locales.

El bombero, de 53 años, fue identificado como Javier Solano por el presidente Gustavo Petro en un mensaje en Twitter en el que se comprometió a apoyar al alcalde de la ciudad de Barranquilla, Jaime Pumarejo.

"En este momento se está controlando y permitiendo que se extinga el fuego mediante la quema de ese tanque de combustible donde está el fuego. Al mismo tiempo se está presentando una tareas de evacuación preventiva de las diversas empresas que están cercanas a la conflagración", dijo Pumarejo a periodistas.

#Barranquilla despertó hoy con la explosión de tanque de combustible en la empresa Bravo Petrolium en la vía 40, que ocasionaría la quema de, por lo menos, 70 mil galones de gasolina por lo que el incendio podría durar días pic.twitter.com/psVLYTvNwW — NEIDER THOMAS (@neiderthomasgm) December 21, 2022

El incendio en el tanque de combustible inició después de la 4 de la madrugada, en una empresa que almacena combustibles, ubicada en la zona industrial. Nueve máquinas de bomberos atendieron la situación.

El área alrededor del tanque de combustible fue evacuada.

Las tareas para controlar el incendio del tanque de combustible podrían demorar entre tres y cuatro días, mientras los bomberos esperan que se consuma todo el combustible en el incendio, dijeron las autoridades de Barranquilla.

"Ya se están haciendo en labores de enfriamiento para que no se propague a los otros sectores de ese lugar y seguimos atendiendo. Recordemos que eso se tiene que quemar solo y los bomberos estarán ahí de manera preventiva", dijo Jennifer Villareal, secretaria de gobierno de Barranquilla, sobre el incendio.

Las operaciones en el puerto de Barranquilla fueron suspendidas hasta que el incendio esté completamente controlado, agregaron las autoridades.