¡Se acerca la Independencia de México! Así se prepara la CDMX para las fiestas patrias 2023

¡Viva la Independencia de México! La Secretaría de Obras y Servicios (SOBSE) informó que se encuentra trabajando en los preparativos de montaje de los mosaicos que adornarán el Zócalo de la Ciudad de México para festejar en grande las fiestas patrias en el mes de septiembre.

La SOBSE explicó que las luminarias incluirán imágenes del México prehispánico y de los héroes de la independencia. Estos adornos serán colocados en recintos icónicos del primer cuadro de la ciudad, entre los que destacan el Edificio de Gobierno, el Edificio Virreinal, el Centro Joyero y el Edificio de Mercaderes.

Los adornos por las fiestas patrias, añadió la dependencia, también incluirán un diseño monumental en la calle 20 de noviembre y dos mosaicos en el Ángel de la Independencia y en el cruce de Paseo de la Reforma y Avenida de los Insurgentes.

CDMX se adornará con materiales reciclados

El gobierno capitalino también informó que, para los conjuntos de luminarias monumentales por la Independencia de México, se recurrirá a materiales reciclados de años anteriores. Estos incluyen más de mil focos LED de 0.5 watts, así como 22 mil metros de manguera luminosa y 23 mil metros de escarcha.

¡Se acercan las fiestas patrias! 🪅

Conoce los preparativos del alumbrado decorativo que iluminará el Zócalo de la ciudad en estas fiestas patrias; 110 trabajadores de Servicios Urbanos arman 5 conjuntos monumentales inspirados en el México Prehispánico y la Independencia.🇲🇽 pic.twitter.com/nSYCDoqwt2 — Secretaría de Obras y Servicios CDMX (@SOBSECDMX) August 21, 2023

"Las estructuras requirieron de cinco toneladas de varillas, tres de alambrón y 10 mil metros de cables de alimentación. Las figuras son elaboradas por 110 trabajadores del Gobierno de la Ciudad de México, quienes realizan un trabajo artesanal para armar las estructuras metálicas y tejer con escarcha cada una de las figuras", concluyó la dependencia.

Habrá homenaje nacional a José Alfredo Jiménez en septiembre

El mes de septiembre, marcado por la Independencia de México, también será el pretexto perfecto para realizar un homenaje nacional a José Alfredo Jiménez, cantautor que deleitó a varias generaciones y será reconocido en distintos momentos de 2023 y en múltiples escenarios del país.

La Secretaría de Cultura informó que en la CDMX, el 1 y 3 de septiembre de 2023, la Orquesta Sinfónica Nacional interpretará en el Palacio de Bellas Artes un programa especial en conjunto con la soprano María Katzarava y la Ópera de Bellas Artes, con arreglos sinfónicos de melodías del cantautor guanajuatense.