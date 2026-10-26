Tras la salida de Taddei, estos son los 10 consejeros que podrían asumir la presidencia del INE

El Instituto Nacional Electoral (INE) vive horas críticas a las que se le suma la renuncia de Guadalupe Taddei el pasado domingo 25 de octubre tras verse inmersa en una millonaria polémica con proveedores; no pasaron 24 horas y la lista de los posibles sucesores ya se comienza a barajear, ¿de quiénes se trata?

De ser integra a la polémica en el INE: La historia de Taddei en órgano electoral

Arropada al interior del órgano electoral, y con la enmienda de ser la primera mujer en ser presidenta del INE, Guadalupe Taddei, llegó en 2023 tras una serie de desacuerdos en el pleno de la Cámara de Diputados.

Tras ser elegida, el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador utilizó la fuerza de la "mañanera", para dedicarle unas palabras, en ese entonces la calificó como una mujer integra y honesta, pero también profesional, distinta a lo que presentaba el largo historial de titulares que han precedido al INE.

“Porque tiene profesionalismo, es honesta, incapaz de actuar como el presidente que está saliendo. Es una mujer íntegra”, dijo en su momento AMLO.

Los 10 consejeros que podrían tomar el cargo de Taddei

¡Atención! Aunque aún queda un largo proceso, algunos nombres ya están en el ojo público. La lista lo conforman:



Arturo Castillo Loza

Blanca Yassahara Cruz García

Arturo Manuel Chávez López

José Martín Fernando Faz Mora

Rita Bell López Vences

Norma Irene de la Cruz Magaña

Uuc-Kib Espadas Ancona

Jorge Montaño Ventura

Carla Astrid Humphrey Jordan

Frida Denisse Gómez Puga

A pesar de que ya se barajean, es importante respetar el proceso para ser seleccionado.

La renuncia de Taddei frente al INE

La salida de Guadalupe Taddei del INE llega después de los señalamientos por posibles conflictos de interés que la relacionan, junto con integrantes de su familia, con un proveedor del instituto, con quien presuntamente comparte fiestas y viajes internacionales. Ante la polémica, la consejera presidenta anunció que presentará su renuncia este lunes 26 de octubre ante la Cámara de Diputados.

Taddei aseguró que se va “con serenidad y dignidad” y pidió no adelantar conclusiones sobre los cuestionamientos en su contra. También defendió su trayectoria de 33 años en el servicio electoral y sostuvo que la protección del INE debe estar por encima de cualquier interés personal o coyuntural.