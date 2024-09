¿Cuáles son los delitos más comunes en México? INEGI revela encuesta

A lo largo del 2023 y de acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción de Seguridad Pública (ENVIPE) del INEGI , en todo el año se cometieron 31.3 millones de delitos en el país, de los cuales solo se resolvieron el 1.2%, es decir, se recuperó lo robado, se perdonó a la víctima o se puso a disposición de un juez al presunto delincuente.

Entre los delitos que no se denunciaron y los que sí fueron denunciados, pero no se inició carpeta de investigación, estiman una cifra negra de 92.9% de los delitos, de los cuales el 60.8% no se denunció por causas atribuibles a la autoridad.

En cuanto a la percepción de inseguridad, el informe arrojó que del 73.6% de los mexicanos que dijo sentirse inseguro en su entidad federativa, son las mujeres las que se sienten más inseguras, en comparación con los hombres.

En cuanto a la confianza en las autoridades, el índice más alto es para la Marina , le sigue el Ejército y en tercer lugar Guardia Nacional .

¿Cuáles son los delitos más frecuentes en México?

De acuerdo con la ENVIPE 2024 tomada por el INEGI, los delitos más comunes a lo largo del año pasado fueron el fraude, robo en calle o transporte público y extorsión, seguidos por el robo total o parcial de vehículos y amenazas verbales, los cuales completan la lista de los delitos más frecuentes en México durante el 2023.

El #INEGI presentó los resultados de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública #ENVIPE 2024, que genera estimaciones estadísticas sobre la victimización que afecta de manera directa a las personas y a los hogares.



(1/7) pic.twitter.com/tcTP7oo4tQ — INEGI INFORMA (@INEGI_INFORMA) September 19, 2024

¿A qué hora se comete la mayor cantidad de delitos en México?

Dicha encuesta también arrojó que el horario en el que se cometieron la mayor cantidad de delitos fue entre las 12:00 y las 18:00 horas, momento en el que se tiene registrada la mayor cantidad de víctimas.

En cuanto al costo que la inseguridad representó para los hogares mexicanos, el INEGI señaló que fue de 282 mil millones de pesos, lo que equivale a 4.1 veces el presupuesto que se ejerce para seguridad pública en los estados; mientras que el gasto en los hogares en el 2023 para protegerse del delito fue de 91 mil 700 millones de pesos.

¿Cuáles son los estados con mayor víctimas de delitos en México?

Según los datos, la tasa de prevalencia delictiva en todo México fue de 23,323 víctimas por cada 100 mil habitantes, por lo que los estados con mayor índice de victimización fueron:



Estado de México: 33 mil víctimas por cada 100 mil habitantes Aguascalientes: 32.8 mil víctimas por cada 100 mil habitantes Ciudad de México: 32.5 mil víctimas por cada 100 mil habitantes