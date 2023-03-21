Últimas noticias de hoy: AMLO contesta a informe de EU sobre derechos humanos

Fuerza Informativa Azteca te trae las últimas noticias de hoy martes 21 de marzo de 2023 en México y el mundo. El recorrido noticioso comienza con las declaraciones del presidente de México Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y su reacción ante el informe de derechos humanos elaborado por el Departamento de Estado de los Estados Unidos.

Mientras que en Veracruz, la menor de edad Sofía Alejandra Prado Flores está desaparecida desde el pasado 17 de marzo, por lo cual activaron la Alerta Amber. Por otro lado, un informe de expertos llama a los habitantes del planeta y a los países a reforzar sus acciones para contener el cambio climático.

EU responde a AMLO tras críticas por informe de Derechos Humanos en México

Luego de que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), cuestionara el informe de derechos humanos publicado el lunes por el Departamento de Estado de Estados Unidos (EU), la entidad respondió que el gobierno estadounidense no esconde “los problemas debajo de la alfombra”.



'Va por el Estado de México' registra a Alejandra del Moral como candidata a las elecciones 2023

La tarde del martes 21 de marzo del 2023, la coalición “Va por el Estado de México”, solicitó ante el Instituto Electoral del Estado de México (IEEM), el registro de Alejandra del Moral Vela para ser candidata a la gubernatura del Edomex en el periodo 2023-2029.

“Son unos mentirosos": AMLO rechaza informe de Derechos Humanos de Departamento de Estado de EU

El presidente AMLO aseveró que es politiquería el informe elaborado por el Departamento de Estado del gobierno de Estados Unidos (EU). En su conferencia matutina de hoy martes 21 de marzo de 2023, el mandatario señaló que EU aún se cree el gobierno del mundo y consideró que son unos "mentirosos" los autores del documento. El reporte señala que en México existieron homicidios extrajudiciales, desaparición forzada y arrestos arbitrarios en 2022.

#EnLaMañanera | El presidente @lopezobrador_ descalificó el Informe Anual sobre Derechos Humanos en el mundo, elaborado por el Departamento de Estado #EU que señala que en México permanecen asesinatos y desapariciones por fuerzas del gobierno y violencia contra periodistas pic.twitter.com/zMLzaD1gWV — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) March 21, 2023

ALERTA AMBER: Temen por la seguridad de Sofía, desapareció en Veracruz

Sofía Alejandra Prado Flores está desaparecida desde el pasado 17 de marzo en la comunidad de Pánico, Veracruz. La menor de siete años de edad tiene una estatura de 1.40 metros, cabello largo y castaño, ojos color café oscuro y piel morena clara. La última vez que fue vista estaba en compañía de María del Carmen Prado Monreal, quien también está desaparecida. La Fiscalía del estado ya emitió una Alerta Amber para su búsqueda.

Millones de personas altamente vulnerables al cambio climático

Un reporte elaborado por el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático señala que 3.6 mil millones de personas viven en zonas “altamente vulnerables al cambio climático”. Este organismo, dependiente de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) agrega que los países del mundo deben cumplir las metas para reducir las emisiones de contaminantes. También considera que los habitantes de la Tierra tienen su responsabilidad para combatir la emergencia climática.

“Estuvimos tocando el cielo": AMLO reconoce participación de México en el Clásico Mundial de Béisbol 2023

El presidente AMLO reconoció la labor de la selección mexicana en el Clásico Mundial de Béisbol 2023, en el cual el equipo nacional cayó ante su similar de Japón la tarde de ayer martes. El titular del Ejecutivo expresó que los deportistas “dejaron muy en alto el nombre de México”.

#EnLaMañanera | El presidente @lopez felicitó a los beisbolistas que representaron a #México en Mundial de ese deporte pic.twitter.com/mAxvfNntHH — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) March 21, 2023

Se reporta sismo en Afganistán de 6.5; se sintió en Pakistán e India

Un sismo ocurrió este 21 de marzo de 2023 en Afganistán, con magnitud de 6.5. El movimiento telúrico tuvo su epicentro ubicado a 40 kilómetros al sur-sureste de la ciudad de Jurm. Este fenómeno fue percibido en Pakistán y la India, de acuerdo con el Servicio Geológico de Estados Unidos. Mientras que en Chile también ocurrió un sismo de magnitud 5.6, el cual no dejó daños.

FGR impugna amparo al exgobernador García Cabeza de Vaca

La Fiscalía General de la República (FGR) impugnó el amparo concedido al exgobernador de Tamaulipas Francisco Javier García Cabeza de Vaca. Dicha protección de la justicia canceló la orden de aprehensión que existía en contra del exmandatario estatal por los delitos de lavado de dinero y delincuencia organizada que había conseguido la representación social en octubre de 2022.

Centro Ricardo B. Salinas Pliego logra reunir a “dreamers” con sus familias tras 20 años

Dreamers, es decir, jóvenes inmigrantes que llegaron a Estados Unidos de forma ilegal, se reencontraron con sus familiares mexicanos con ayuda de la Universidad de Estudios Mexicanos en Nueva York y el Centro Ricardo B. Salinas Pliego. 21 dreamers recibieron un permiso especial para este acto.

21 #dreamers nacidos en #México que estudian, trabajan y viven en #EU, regresaron al país gracias al apoyo de @CentroRSalinas. pic.twitter.com/kbmSi3akvG — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) March 21, 2023

Putin y Xi Jinping acuerdan cooperación estratégica en su reunión en Rusia

Después de la reunión entre el presidente de Rusia, Vladimir Putin y su símil de China, Xi Jinping, los mandatarios acordaron una cooperación estratégica para aumentar la generación de energía, por medio de la construcción de un gasoducto que cruce Mongolia y lleve gas ruso al gigante asiático.

