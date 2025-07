“Arco de la muerte”: asaltos en carreteras de México dejan pérdidas millonarias

El robo de carga en las carreteras de México han alcanzado niveles críticos, ya que de enero a mayo de este año, se registraron 4 mil 382 atracos al autotransporte, lo que equivale a casi 29 por día, poniendo en riesgo la vida de los conductores y dejando pérdidas millonarias.

Esta alarmante cifra refleja la grave crisis de inseguridad que enfrentan miles de operadores, quienes no solo pierden mercancía y unidades, sino que también arriesgan su vida en cada recorrido.

Robos en las carreteras de México

Los robos en carreteras no paran, entre enero y mayo se cometieron 1.2 atracos cada hora, 29 por día, así en los primeros cinco meses fueron 4 mil 382 robos al autotransporte de carga.

Así es, esta es la realidad para los operadores que todos los días se juegan la vida. “He visto varios que balacean y mueren ahí dentro del carro, no hacen nada, pura extorsión, la policía, no nos cuida para nada”, dijo Gerardo Elizalde, operador autotransporte de carga.

“Es el arco de la muerte. De Tlaxcala acá para México, me bajaron, si me bajaron, y me fueron a tirar allá por Calpulalpa”, dijo Abel Carrillo, operador autotransporte de carga.

Los estados con las carreteras donde se cometen la mayor cantidad de robos lo encabeza el estado de México, seguido de Puebla, Guanajuato, Michoacán y Jalisco.

“Guanajuato, Estado de México y Puebla son las 3 entidades que presentan cifras alarmantes, donde está verdaderamente desbordado el delito”, dijo Raúl Zavala, director jurídico empresario transportista.

“Muy peligrosas, ya por la noche da miedo circular, los asaltos, más que nada, los asaltos ¿Cómo se cuida hoy? Pues tratar de circular de día, lo más que se pueda”, mencionó Napoleón Gaytán, operador autotransporte de carga

Falta de seguridad en carreteras

El problema, denuncian operadores del transporte, es la falta de seguridad en las carreteras. “No la hay hasta, parece que están coludidos con ellos mismos, antes veías a una patrulla, te sientes seguro? Ahora no al contrario ellos mismos que nos ven que nos están parando y se jalan, la Guardia Nacional no sirve que hagan otra policía para que realmente sepan cuidar a la gente”, dijo Miguel Galindo, operador autotransporte de carga.

Cada año se pierden 70 mil millones de pesos por estos robos, abarca el valor del vehículo, la mercancía y gastos por la unidad que deja de operar, pero lo más grave es que al final cuestan la vida a muchos operadores en México.