El alarmante costo de los días sin clases que asfixia el futuro de los estudiantes en México

A pesar de que el calendario oficial estipula una meta de 185 días de clases en la educación básica de México, la realidad en las aulas mexicanas dista mucho de cumplir este estándar.

De acuerdo con una investigación de Azteca Noticias, factores estructurales como la inseguridad en entidades como Sinaloa y Jalisco —donde los operativos contra el crimen organizado han obligado a cierres simultáneos en múltiples estados— y las constantes movilizaciones de la CNTE en Chiapas, Oaxaca y Zacatecas han privado a 1.4 millones de alumnos de hasta 20 días de aprendizaje.

A este panorama se suma el ausentismo por días económicos y el vacío pedagógico que ocurre después del 15 de junio, periodo en el que las escuelas permanecen abiertas únicamente para cumplir con el conteo de la SEP, desaprovechando semanas valiosas para la recuperación de aprendizajes significativos.

Con la publicación del calendario para el nuevo ciclo escolar 2026-2027, el desafío para garantizar que cada día en el aula realmente cuente sigue siendo una de las mayores deudas con la niñez mexicana.