A 7 meses del ataque, caen “El Prieto” y los agresores de Sergio Torres y Ely Montoya, diputados de MC en Culiacán

El pasado 16 de julio del 2026, un operativo derivado de una denuncia ciudadana en Culiacán logró la captura del atentado que dejó gravemente heridos a los diputados de Movimiento Ciudadano (MC), Sergio Torres y Elizabeth Montoya. La captura de los presuntos responsables no vino sola, pues evidenció el armamento de grado militar de los agresores que se mantenía oculto en zonas habitacionales.

¡Detienen a los presuntos atacantes de los diputados de @MovCiudadanoMX!



A siete meses del atentado a balazos contra Sergio Torres y Elizabeth Montoya en #Sinaloa, las autoridades detuvieron en #Culiacán a Gilberto "N", alias El Prieto, y a Andrés "N".



La captura se logró tras… pic.twitter.com/7jJzjhiHZK — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) July 17, 2026

¿Cómo detuvieron a los agresores de Sergio Torres y Elizabeth Montoya de MC?

De acuerdo con el comunicado de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Sinaloa, el operativo logró la detención de Gilberto "N", alias "El Prieto", junto con Andrik "N", presuntos responsables del ataque armado contra dos legisladores locales. Asimismo, luego de la persecución se pudo decomisar de un arsenal de armas, municiones y narcóticos.

Culiacán, Sinaloa, a 15 de julio de 2026.



En la colonia Lomas de Bulevar, en Culiacán, el Grupo Interinstitucional detuvo a dos civiles con dos fusiles, una ametralladora, cargadores, cartuchos y mil pastillas de presunto fentanilo



Elementos de la Secretaría de Seguridad… pic.twitter.com/5fonPrKSv8 — Seguridad Pública Sinaloa (@sspsinaloa1) July 15, 2026

Este operativo se logró luego de recibir una denuncia anónima, donde las autoridades pudieron implementar un plan de "ataque" en un edificio de departamentos ubicados en la colonia Lomas del Boulevard, en Culiacán, Sinaloa, logrando ubicar y asegurar a los sujetos junto con el armamento. Cabe destacar que esta captura ocurrió 7 meses después del atentado cometido el pasado 28 de enero del 2026.

Las autoridades compartieron que el arsenal y los objetos decomisados en la captura fueron:



2 fusiles de asalto

1 ametralladora

Centenares de cartuchos útiles

Droga (cantidad y tipo pendiente de especificar por las autoridades)

¿Cómo fue el atentado contra Sergio Torres y Elizabeth Montoya de MC?

A inicios de año, para ser exactos el pasado 28 de enero, los diputados de Movimiento Ciudadano, Sergio Torres y Elizabeth "Ely" Montoya fueron víctimas de una emboscada en Culiacán, resultando gravemente heridos en el abdomen y el rostro.

Ahora, tras las detenciones, la legisladora emitió un pronunciamiento público en el que reflexionó sobre la gravedad del ataque y cómo el incidente la hizo ver la vida de una manera diferente. Finalmente, condenó la situación actual del estado y lamentó que hasta el día de hoy no hayan parado los índices de violencia e inseguridad en el estado.