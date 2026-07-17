Peligrosa zanja en Pachuca deja gastos de miles de pesos a conductores

Al menos 14 automovilistas en Pachuca, Hidalgo por una zanja sin protección en la bajada de un puente a desnivel. Los vehículos cayeron de forma consecutiva, dejando daños en neumáticos, rines, suspensión y hasta en las facias.

Los conductores aseguraron que no había ningún tipo de señalamiento que advirtiera del riesgo, por lo que fue imposible esquivar el hueco. Varios vehículos quedaron varados a un costado de la vialidad mientras esperaban asistencia.

¿Qué provocó el accidente de varios vehículos en Pachuca?

De acuerdo con los afectados, el problema se originó por la falta de protección en una estructura del sistema de drenaje. La zanja quedó expuesta en una de las vialidades con mayor circulación de la ciudad, justo al descender de un puente, reduciendo el tiempo de reacción de los automovilistas.

Ante la ausencia de personal para resguardar la zona, fueron los propios conductores quienes colocaron objetos para alertar a otros vehículos y cerraron parcialmente un carril para evitar que ocurrieran más percances.

🚨 En #Pachuca, al menos 14 vehículos quedaron destrozados tras caer en una zanja sin protección en pleno puente a desnivel.



Neumáticos, rines y suspensiones dañadas fueron las consecuencias por la presunta negligencia de Obras Públicas.



Sin señalamientos, fueron los propios… pic.twitter.com/VZnVdn8vc5 — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) July 17, 2026

Autoridades de Obras Públicas de Hidalgo informaron que, presuntamente, la rejilla metálica fue robada durante la noche y que parte de la estructura quedó dañada tras ese hecho.

Mientras se realizaban las labores para atender el problema, los automovilistas afectados señalaron que las pérdidas económicas por las reparaciones correrían por su cuenta, al tratarse de daños en llantas, rines y componentes de la suspensión.

¿Dónde reportar un bache o una zanja en Hidalgo?

Si detectas un bache, una zanja abierta o cualquier daño que represente un riesgo para quienes circulan por calles y carreteras de Hidalgo, puedes reportarlo a través de los siguientes canales:



Secretaría de Infraestructura Pública y Desarrollo Urbano Sostenible (SIPDUS), cuando se trate de carreteras y vialidades estatales.

Ayuntamiento del municipio correspondiente, si el daño se encuentra en calles de la ciudad.

Línea de emergencias 911, cuando el desperfecto represente un peligro inmediato para la circulación o exista riesgo de accidentes.

Al hacer el reporte es recomendable indicar la ubicación exacta, compartir fotografías si es posible y describir el riesgo para facilitar la atención.