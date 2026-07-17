Doña Anita esperaba cumplir 86 años; un violento robo en su propia casa terminó con su vida en Michoacán

Lo que parecía una tarde más en la colonia donde vivía doña Anita terminó convertido en una escena de violencia que ha conmocionado a Morelia, Michoacán. La mujer, quien estaba a unos días de celebrar su cumpleaños número 86, murió después de que un grupo de delincuentes ingresó a su vivienda, donde presuntamente la sometieron, la agredieron y se llevaron objetos de valor.

El caso volvió a poner sobre la mesa la preocupación por los robos a casa habitación en la capital michoacana; donde vecinos aseguran que la víctima era ampliamente conocida por su trato amable y ahora exigen mayor seguridad, además de la instalación de cámaras de videovigilancia para facilitar la identificación de los responsables.

Un robo dentro de su hogar terminó con la vida de doña Anita

De acuerdo con la información compartida por autoridades municipales y con reportes difundidos en diversas plataformas digitales, doña Anita se encontraba a pocos días de celebrar su cumpleaños número 86 cuando su rutina dio un giro trágico.

Las primeras versiones indican que la adulta mayor abrió la puerta de su vivienda sin imaginar que al otro lado la esperaban varios hombres; en cuestión de segundos, los presuntos delincuentes irrumpieron en el domicilio y comenzaron a agredirla para someterla.

Según la información proporcionada por la Policía Municipal, los agresores golpearon a la mujer mientras recorrían la casa en busca de objetos de valor; después de apoderarse de diversas pertenencias, abandonaron el lugar, dejando a la adulta mayor gravemente lesionada.

Horas más tarde se confirmó su fallecimiento, un hecho que provocó consternación entre familiares, amigos y habitantes de la colonia.

La noticia se propagó rápidamente entre los vecinos, quienes describen a doña Anita como una mujer amable, tranquila y siempre dispuesta a conversar con quienes pasaban frente a su casa, por lo que para muchos, resulta difícil creer que una persona conocida por su sencillez haya sido víctima de un ataque de tal violencia dentro del lugar donde se suponía debía sentirse más segura.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: “EL BORREGAS” DEL EDOMEX: PIDIÓ UN MILLÓN DE PESOS A ABUELITA O LA MATARÍA TRAS QUITARLE SU PREDIO

🕊️🚔 Tras ser vi0l3ntamente as4ltada por un grupo de presuntos d3lincuent3s, la señora Anita perdió la v1da en #Morelia.



Para más contenido visita nuestro sitio web 👉🏻 https://t.co/Nw2OuWMhoW pic.twitter.com/tgzQRuAw40 — aztecamichoacan (@aztecamichoacan) July 17, 2026

Tras conocerse el crimen, las reacciones no tardaron en aparecer en redes sociales

Decenas de usuarios expresaron su indignación y exigieron que el caso sea esclarecido. Bajo el mensaje #JusticiaParaAnita, ciudadanos pidieron a las autoridades identificar y detener a los responsables, al considerar que la violencia ejercida contra una mujer de 85 años no puede quedar impune y debe investigarse hasta sus últimas consecuencias.

Algunos vecinos lamentaron que una mujer de su edad terminara siendo víctima de un hecho de esta naturaleza, mientras otros reconocieron que la violencia ha cambiado la forma en que viven y perciben la seguridad en la colonia.

Robos a casa habitación mantienen en alerta a Morelia

El asesinato de doña Anita ocurre en un contexto donde los robos a casa habitación continúan siendo un problema para Michoacán.

De acuerdo con cifras de la Fiscalía General del Estado, durante 2026 se han iniciado 527 carpetas de investigación por este delito en la entidad; de ese total, 326 casos corresponden a Morelia, lo que representa un promedio cercano a 55 robos mensuales únicamente en la capital.

A ello se suma la información del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que reporta 61 robos a casa habitación cometidos con violencia en Michoacán durante el mismo periodo, una modalidad que incrementa el riesgo para las víctimas.

Vecinos piden más vigilancia tras el crimen

Después de lo ocurrido, habitantes de la zona solicitaron reforzar la presencia policial y colocar cámaras de videovigilancia en la calle Onésimo López y sus alrededores, pues consideran que la falta de estos equipos dificulta el seguimiento de los responsables.