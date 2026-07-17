Noche en ZMG registra ataque a un menor por la espalda y hombre casi muere por una agresión en su propio departamento

La madrugada de este viernes 17 de julio, la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG) registró a un adolescente de 17 años que pudo sobrevivir a un ataque directo a balazos luego de que dos sujetos lo interceptaran en calle María Perfecta Llamas, dentro de la colonia Villas de Guadalupe en el municipio de Zapopan, los cuales le dispararon por la espalda sin medir palabra.

Aunque la víctima logró trasladarse por sus propios medios hasta la Cruz Verde de la misma colonia, un policía municipal pudo recibirlo en el sitio, asegurando que su estado de salud era regular a la par de una movilización de parte del cuerpo de seguridad para recabar indicios del incidente; al final descubrieron que los agresores escaparon a bordo de un carro.

Policía halla a un hombre descalabrado tras acudir a un reporte de balazos

Tras un reporte de detonaciones con arma de fuego, policías se movilizaron al cruce de las calles Montes Rosas y Siete Colinas, en la colonia Infonavit Independencia de Guadalajara; pero al llegar no hallaron chaquillos, sino a un hombre de unos 30 años con un severo golpe en la cabeza.

La víctima declaró a las autoridades que se había involucrado en una riña callejera, en la cual le arrojaron una maceta directamente a la cabeza. Tras pedir auxilio a los servicios de emergencia, paramédicos de la Cruz Verde acudieron para estabilizarlo y trasladarlo a un puesto de socorro, donde su condición era regular y necesitó de una sutura.

Policía derriba la puerta de un departamento para hacer un rescate

Elementos policiales tuvieron que realizar una entrada forzada —literalmente a jalones— para ingresar a un departamento cerrado ubicado en el cruce de Isla Salomón e Isla Samoa, en la colonia Jardines de San José, Guadalajara; esto tras recibir un reporte de una persona herida de bala al interior del inmueble.

Al entrar, las autoridades encontraron a un hombre de entre 35 y 40 años gravemente herido con múltiples lesiones de arma blanca y huellas de golpes confusos; luego lo bajaron a la planta alta y lo trasladaron de urgencia con los paramédicos.

Hallan a un hombre sin vida dentro de un negocio de tornos

Finalmente, una persona "inconsciente" movilizó a oficiales en calle Casimiro Castillo de la colonia Jalisco en el municipio de Tonalá, donde vecinos notaron a la víctima a través de una ventana de un negocio dedicados a la venta de productos para torno. Debido a que el local estaba cerrado, se requirió el apoyo de Bomberos Municipales para forzar la entrada; fue hasta que los paramédicos ingresaron únicamente para confirmar el deceso del hombre de aproximadamente 55 años de edad. A simple vista, no fue posible determinar qué le arrebató la vida.