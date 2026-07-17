Tras años prófugo, cae Daniel “N”, alias “El Soldado"; lo buscaban por secuestro en Querétaro desde 2011

Este viernes 17 de julio, autoridades de Querétaro y Chiapas lograron la detención de Daniel "N", alias "El Soldado", acusado de secuestro y homicidio en el municipio de Tolimán. Su captura se da luego de haber cometido estos delitos de alto impacto hace más de una década, en el 2011, lo que cierra una carpeta de investigación clave para el estado.

🚨 SINERGIA DETIENE A “EL SOLDADO” EN CHIAPAS POR SECUESTRO CALIFICADO Y HOMICIDIO CALIFICADO



Como parte de las acciones de #SinergiaPorQuerétaro, la #FiscalíaQro cumplimentó una orden de aprehensión en contra de Daniel “N”, alias “El Soldado”, por su probable autoría en los… pic.twitter.com/PGfnybTu7W — Fiscalía General del Estado de Querétaro (@fiscaliaqro) July 17, 2026

¿Cómo detuvieron a "El Soldado"?

De acuerdo con lo publicado por la Fiscalía General del Estado (FGE) de Querétaro en su cuenta de X, se realizaba el cumplimiento de una orden de aprehensión por secuestro calificado y homicidio calificado, lo cual afectó directamente a las familias de Tolimán que a pesar de los años buscaban justicia para sus víctimas.

A través de un operativo de colaboración interinstitucional (Sinergia) entre las Fiscalías de Querétaro y Chiapas, además del traslado de una parte de la Unidad Especializada en el Combate al Secuestro, dieron con el rastro del criminal, acorralando a "El Soldado" en Villa Comaltitlán, Chiapas.

Una vez sometido, el criminal fue informado de sus derechos, entregado a las autoridades queretanas y puesto a disposición de un juez que lo requería para iniciar su proceso penal.

¿Cuántos años le darán a "El Soldado" por sus delitos?

La gravedad de sus delitos, homicidio y secuestro, es alta, por lo que aumentan la responsabilidad penal por premeditación, alevosía, ventaja, uso de violencia extrema y/o participación de dos o más personas. En el caso de las penas por homicidio clasificado en Querétaro —y según lo establecido en los artículos 125, 126 y 131 del Código Penal del Estado de Querétaro que eran aplicables en el 2022— la sanción contemplaba una condena de 15 a 50 años de prisión.

Asimismo, los delitos por secuestro clasificado —establecidos en los artículos 9 y 10 del mismo marco— las penas base son de 25 a 50 años de cárcel, castigo que se endurece si la víctima es asesinada por sus captores, por lo que "El Soldado" podría enfrentar una condena acumulada que podría superar fácilmente los 60 años de cárcel, llevándolo a purgar la pena máxima de prisión que permitía la ley en ese entonces.