Se les cayó el teatrito: colapsan gradas de Circo en Coahuila y hay varios heridos

Una sección de las gradas del Circo Estrella colapsó durante una función en el ejido San Antonio de las Alazanas, en el municipio de Arteaga, Coahuila, dejando varias personas lesionadas.

El incidente ocurrió alrededor de las 21:30 horas, cuando asistentes disfrutaban del espectáculo. Tras el reporte, elementos de Protección Civil, Bomberos de Arteaga y personal del Sistema Municipal de Salud acudieron al lugar para atender la emergencia.

¿Cuántas personas resultaron lesionadas tras el colapso de las gradas?

Autoridades informaron que 14 personas fueron valoradas por personal médico. De ese total, cinco fueron trasladadas al Hospital Muguerza, en Saltillo, para realizar estudios y descartar posibles fracturas.

Entre las personas enviadas al hospital se encuentra un menor de edad. Los traslados se realizaron en código amarillo, es decir, como una medida preventiva mientras se evaluaba la gravedad de las lesiones.

¿Qué provocó el colapso de las gradas del Circo Estrella?

Hasta el momento, las causas del desplome no han sido determinadas. Personal de la Dirección de Protección Civil de Arteaga realizó una inspección en las instalaciones e inició el procedimiento correspondiente para esclarecer qué originó el accidente.

Las autoridades indicaron que la investigación sigue en curso y que los resultados permitirán determinar si existieron fallas estructurales o alguna otra condición que comprometiera la seguridad del inmueble.

De acuerdo con el propietario del Circo Estrella, el establecimiento cuenta con una póliza de responsabilidad civil, por lo que los gastos derivados de la atención médica de las personas afectadas serán cubiertos por el seguro. Hasta el momentos se desconoce si los afectados realmente están siendo cubiertos por parte del seguro.

El Gobierno Municipal de Arteaga informó que dará seguimiento al caso y continuará informando sobre los avances de la investigación conforme se obtengan nuevos datos oficiales.