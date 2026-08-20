Llegan a CDMX integrantes del CJNG ligados a “El Tío Lako” tras captura en Michoacán; suman más detenidos

Los nueve presuntos integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) ligados a Heraclio Guerrero Martínez, "El Tío Lako", fueron trasladados a la Ciudad de México (CDMX) tras ser detenidos en Michoacán; en tanto, horas después se dio a conocer la captura de más personas.

Entre los detenidos se encuentran Marisol “N” y Lourdes “N”, hija y pareja sentimental de “Tío Lako”, señalado como jefe regional del CJNG en Michoacán y Jalisco. A este hombre se le atribuye haber ordenado agresiones contra elementos de la Guardia Nacional tras la detención de Nemesio Oseguera Cervantes, "El Mencho".

#ATENCIÓN | Los presuntos integrantes del Cartel Jalisco Nueva Generación detenidos en #Michoacán han sido trasladados a las instalaciones de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada para después ser puestos a disposición de un juez.



Vía: Ricardo Pérez… pic.twitter.com/G9vPKyEMX9 — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) August 20, 2026

¿Qué se sabe de los detenidos del CJNG ligados a "El Tío Lako"?

El Gabinete de Seguridad informó que, luego de trabajos de investigación e inteligencia en Michoacán, elementos detuvieron a nueve presuntos integrantes del cártel de las cuatro letras que fundó "El Mencho", abatido en Tapalpa, Jalisco, el 22 de febrero de 2026.

Durante la operación fueron asegurados dos inmuebles, 64 vehículos, 16 armas de fuego, aditamentos lanzagranadas, cartuchos y cargadores, droga, ocho artefactos explosivos improvisados, un dron y equipo táctico.

Horas más tarde de la detención de estas nueve personas en los municipios de Tanhuato y Ecuandureo, Michoacán, se informó que fueron detenidas tres personas más, con lo que suman 12 detenidos durante esta operación.

Los tres detenidos fueron puestos a disposición de las autoridades competentes, que determinarán su situación jurídica y continuarán con las investigaciones correspondientes.

#ÚLTIMAHORA | ¡Golpe al crimen organizado!



Un despliegue de las fuerzas de seguridad federales derivó en la captura de nueve integrantes del #CJNG, señalados como parte de la célula "Los Guerreros".



Esta facción es liderada por Heraclio Guerrero, alias "El Tío Lako", uno de los… pic.twitter.com/oduDAYCVvA — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) August 19, 2026

Se desatan bloqueos en Michoacán tras captura de sujeto de "El Tío Lako"

Tras las detenciones de este círculo cercano a "El Tío Lako", se registraron bloqueos en Michoacán por parte del crimen organizado, por lo que autoridades civiles y militares activaron un operativo para liberar la circulación.

El Ejército Mexicano, la Guardia Nacional, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Fiscalía General de la República (FGR) y la Secretaría de Marina desplegaron un operativo en Tinaja de Vargas y Colesio, en los municipios de Tanhuato y Ecuandureo, Michoacán.

#LoÚltimo | Se reporta que el narcotraficante conocido como 'Tío Lako', compadre del Mencho, era a quien iban a capturar en #Michoacán; algunas versiones indican que habría escapado aunque detuvieron a algunos de su célula. pic.twitter.com/tRnVavaL2E — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) August 19, 2026

Con información de Ricardo Pérez