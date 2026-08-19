De la viral fiesta de XV años a la captura: Ella es la hija del “Tío Lako”

Tras la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), comenzaron a surgir nombres de posibles sucesores, entre ellos el de Heraclio Guerrero Martínez, alias “El Tío Lako”, a quien el día de hoy se supo de la detención de su pareja sentimental y de su hija.

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Así fue como el "Tío Lako" escapó de la fiesta de XV años de su hija hoy detenida

Un ejemplo emblemático de su capacidad de evasión ocurrió en noviembre de 2023, cuando logró escapar de un operativo militar y policial justo mientras se encontraba celebrando los XV años de su hija Marisol, fiesta que posteriormente se viralizó.

Fue alertado a tiempo por integrantes de su anillo de seguridad, evidenciando la peligrosa mezcla entre la ostentación social del clan y sus redes de protección criminal.

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Un despliegue de las fuerzas de seguridad federales derivó en la captura de nueve integrantes del #CJNG, señalados como parte de la célula "Los Guerreros".



Esta facción es liderada por Heraclio Guerrero, alias "El Tío Lako", uno de los… pic.twitter.com/oduDAYCVvA — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) August 19, 2026

Esta figura criminal ha acaparado la atención no solo por su peso dentro de la organización, sino por los escándalos que rodean a su núcleo familiar, incluyendo la viralización de los ostentosos XV años de su hija Marisol.

Una familia criminal cercana a "El Mencho"

La estructura criminal de la familia Guerrero tiene raíces profundas en los límites entre Michoacán y Jalisco, operando principalmente desde la comunidad de Tinaja de Vargas, en el municipio de Tanhuato.

Informes de inteligencia del Ejército Mexicano señalan que Heraclio Guerrero cuenta con una importante capacidad financiera, destacando que su principal actividad económica ilícita ha estado relacionada históricamente con el robo de combustible.

El clan es conocido por una larga trayectoria de violencia regional. Tras la muerte de su hermano Javier Guerrero Martínez, quien fue abatido en 2011, "El Tío Lako" asumió el liderazgo absoluto del grupo conocido como "Los Guerreros", y así logró consolidar una célula delictiva estrechamente vinculada al CJNG que mantiene en jaque a la región del Bajío.

Rubén Guerrero Valadez, alias “El R1” o “El Láminas”, el hijo que mataron durante la captura de "El Mencho"

Dentro de su descendencia se encontraba Rubén Guerrero Valadez, alias “El R1” o “El Láminas”, quien de acuerdo con los registros recientes murió junto a “El Mencho” durante un operativo militar ejecutado en febrero de 2026. La caída de estos operadores ha modificado drásticamente el equilibrio de poder y las líneas de sucesión dentro de la organización delictiva.

El historial violento de "El Tío Lako" abarca múltiples crímenes de alto impacto en la zona. Se le atribuye ser, junto con su sobrino Adrián Alonso Guerrero Covarrubias (“El 08”), el autor intelectual del asesinato de Enrique Hernández Salcedo, exlíder de las autodefensas y candidato a la alcaldía, un homicidio ocurrido el 14 de mayo de 2015 en el centro de Yurécuaro.

#IMPORTANTE | Golpe al #CJNG en Michoacán.



Autoridades federales (Defensa, Marina, Guardia Nacional y FGR) anunciaron la detención de 9 presuntos integrantes de la facción "Los Guerreros", vinculados a Heraclio "N", alias "El Tío Lako".



Entre las personas capturadas se… pic.twitter.com/3ttB9a5Zqc — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) August 19, 2026

Asimismo, la célula bajo su mando ha protagonizado agresiones directas de extrema gravedad contra las instituciones de seguridad del Estado. Destaca que en marzo de 2025 presuntamente encabezó un ataque armado contra fuerzas federales en el municipio de La Barca, saldo trágico en el que fallecieron tres elementos del Ejército y dos de la Guardia Nacional.

Durante más de una década, las fuerzas federales han mantenido operativos constantes para lograr su captura, convirtiéndolo en un objetivo prioritario de alto valor. Sin embargo, su red de protección y el conocimiento absoluto del terreno en Tinaja de Vargas le han permitido burlar los cercos de seguridad en múltiples ocasiones críticas.

