Vecinos intentan linchar a un hombre en la colonia Obrera de la CDMX

Intentan linchar a un hombre en calles de la colonia Obrera, de la alcaldía Cuauhtémoc en la Ciudad de México, donde vecinos lo señalaban de tener una mala conducta y de causar daños en la zona.

De acuerdo con los testimonios recabados en el lugar, los habitantes lo acusaban de agredir a personas, romper cristales de vehículos y causar daños en viviendas. Cansados de la situación, varios vecinos decidieron enfrentarlo y arremetieron contra él.

Los hechos ocurrieron en la esquina de Manuel Gutiérrez Nájera y San Antonio Abad.

¿Cómo evitaron que el hombre fuera linchado?

La situación comenzó a subir de tono hasta que policías de Tránsito y elementos auxiliares llegaron al sitio para controlar a los vecinos y evitar que el enfrentamiento terminara en un linchamiento.

Paramédicos del ERUM también acudieron para atender al hombre, quien presentó lesiones.

Aunque inicialmente se negó a ser trasladado y discutió con los servicios médicos, finalmente sus familiares consiguieron convencerlo de acudir a un hospital para recibir atención.

No hubo personas detenidas por estos hechos.

¿Dónde ocurrió el intento de linchamiento?

El incidente se registró en la colonia Obrera, en el cruce de Manuel Gutiérrez Nájera y San Antonio Abad, en la Ciudad de México.

El caso quedó marcado por la reacción de los vecinos, quienes optaron por confrontar directamente al hombre en lugar de esperar la intervención de las autoridades.

¿Qué sanciones podrían recibir quienes participaron en el intento de linchamiento?

En la Ciudad de México, un linchamiento no tiene una pena única por sí mismo. Las autoridades deben determinar qué hizo cada persona y qué consecuencias tuvo la agresión.

Si se acreditan lesiones, las penas dependen de su gravedad. El Código Penal contempla, por ejemplo, de seis meses a dos años de prisión cuando las lesiones tardan en sanar más de 15 y menos de 60 días; de dos a tres años seis meses cuando superan los 60 días, y hasta seis a ocho años cuando ponen en peligro la vida.

Además, cuando las lesiones ocurren durante una riña, el Código establece reglas específicas para reducir las penas dependiendo de si la persona fue provocadora o provocada.

Si durante una agresión se acreditara la intención de privar de la vida a la víctima, el caso podría analizarse bajo las reglas de tentativa de homicidio, pero esa clasificación dependería de las pruebas y de la determinación de la autoridad ministerial y judicial.

En el caso de la colonia Obrera, hasta el momento no se reportaron personas detenidas por los hechos.