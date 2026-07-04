Linchan y calcinan a presunto ladrón en Cohuecan, Puebla; gobierno condena los hechos

¡Hacen justicia por propia mano a ladrón! Un hombre de aproximadamente 33 años murió tras ser linchado y calcinado por un grupo de pobladores en el municipio de Cohuecan, Puebla, luego de ser acusado de presuntamente robar llantas.

Linchan a hombre por presunto robo de llantas en Puebla

Tras los hechos, el Gobierno del Estado condenó los hechos de violencia, rechazó cualquier acto de justicia por propia mano y confirmó que la Fiscalía General del Estado se encuentra investigando el caso.

De acuerdo con los primeros reportes, la víctima y otro hombre recorrían la zona con la intensión de comprar fierro viejo cuando fueron señalados por habitantes de la comunidad como presuntos responsables del robo de llantas.

Mientras uno de ellos logró escapar, el otro fue retenido por los pobladores. El hombre fue golpeado y posteriormente calcinado dentro de una camioneta sobre los límites de la carretera federal a San Juan Amecac, en el municipio de Cohuecan en Puebla. Además de la persona fallecida, los hechos dejaron daños materiales.

Gobierno de Pubela reprueba los hechos de violencia tras linchamiento|Gobierno de Puebla

A través de un posicionamiento oficial, el Gobierno de Puebla reprobó "En Puebla es inaceptable el uso de violencia para hacer justicia en propia mano, por lo que no habrá impunidad”.

La administración estatal informó que no habría impunidad y señaló que la Fiscalía General del Estado encabeza la investigación del caso, en coordinación con autoridades estatales y municipales, para esclarecer lo ocurrido y deslindar responsabilidades.

Hasta el momento las autoridades no han dado información si hay personas detenidas por estos hechos. La investigación continúa para determinar las circunstancias en las que ocurrió el linchamiento y la participación de los involucrados.

Investigan linchamiento de dos mujeres en Temoaya, Edomex

El pasado 6 de mayo, dos mujeres que reocrrían la ozna acompañadas de un perro negro ingresaron al manantial Tres Ojuelos, un espacio protegido y considerado sagrado por los habitantes de la comunidad.

De acuerdo con los pobladores, el animal entró al agua, una acción prohibida por el riesgo de contaminación, y además aseguraron haber encontrado una veladora y otros objetos, lo que desató acusaciones de que realizaban supuestos rituales de brujería.

Las mujeres fueron retenidas por integrantes del comité comunitario y trasladadas a la comandancia del Ejido de Dolores; sin embargo, la difusión de que podrían ser liberadas provocó que decenas de personas irrumpieran en las instalaciones y agredieran fisicamente a las turistas, mientras elementos de seguridad intentaban rescatarlas para evitar que la violencia derivara en un linchamiento.