VIDEO | ¡A plena luz del día! Sujetos intentan asaltar a mujer con bebé en brazos en Cuautitlán

Un nuevo episodio de inseguridad en el Estado de México quedó registrado en video esta semana. En las calles del fraccionamiento La Alborada, en Cuautitlán, cuando dos sujetos abordaron a una mujer que caminaba cargando a un bebé en brazos e intentaron un asalto para arrebatarle su bolso.

La víctima opuso resistencia y los presuntos asaltantes huyeron con las manos vacías, pero el incidente encendió las alarmas entre vecinos de la zona.

Captan en video intento de asalto a mujer con bebé en Cuautitlán

El hecho ocurrió a plena luz del día sobre Paseo del Rey, casi en la esquina con Paseo de las Cruces. En las imágenes captadas por una cámara de seguridad es posible observar cómo uno de los hombres se acerca a la madre para intentar quitarle sus pertenencias, mientras su cómplice permanece listo para escapar. Tras el forcejeo, el delincuente regresa con su compañero y ambos se retiran del lugar.

🚨 Dos sujetos intentaron asaltar a una mujer que llevaba a un bebé en brazos en la colonia La Alborada, en Cuautitlán México.



Uno intentó quitarle el bolso, pero ella opuso resistencia y los sujetos terminaron huyendo con las manos vacías.



Vecinos aseguran que no sería la… pic.twitter.com/mHF2grHli0 — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) September 14, 2026

El video fue difundido en redes sociales. Hasta el momento, no se ha informado si los responsables fueron identificados o detenidos.

Vecinos de Cuautitlán denuncian falta de patrullajes tras asaltos recurrentes

De acuerdo con habitantes de la colonia, este no es un caso aislado. Vecinos señalaron que no es la primera ocasión que estos sujetos cometen un ilícito en La Alborada y que el modus operandi se repite: atracan principalmente a mujeres que caminan solas por las calles de este municipio mexiquense. Además, agregan que ninguna patrulla realiza rondines por la zona.

