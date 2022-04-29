Canguro bebé permite que los visitantes lo conozcan

Un canguro bebé sorprendió a los visitantes del zoológico del Bronx en la ciudad de Nueva York cuando sacó la cabeza del marsupio de su mamá.

Se trata de un canguro arborícola de Huon, también conocido como canguro de árbol de Matschie, o simplemente canguro joey.

Aunque tiene varios nombres, donde no hay manera de cambiarlo o confundirlo es en su nombre científico, el cual es: Dendrolagus matschiei.

De acuerdo con los cuidadores, luego de seis semanas, esta especie nace, es del tamaño de la uña de un pulgar; ya afuera, se arrastra por el pelaje de mamá y gracias su instinto llega a la bolsa externa que tiene en el viente, todas las hembras de los mamíferos marsupiales tienen una donde por varios meses, cargan y alimentan a sus crías.

Después de unos siete meses aproximadamente, este canguro bebé saldrá de la bolsa, explorará su entorno pero no dejará de acercarse a su mamá para que lo amamante.

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Asoma su cabeza anticipadamente y sorprende

Cuidadores indicaron que desde 2008 no nacía un canguro de esta especie en el Zoológico del Bronx, como son marsupiales, la mayor parte de su desarrollo físico cuando es un recién nacido sucede en la bolsa de su mamá.

El nacimiento de este canguro bebé significa mucho para el Zoológico del Bronx, porque es el resultado de haber particpado en un programa de cooperación de crianza de la Asociación de Zoológicos y Acuarios de Estados Unidos.

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¿Qué es un canguro arborícola?

El canguro arborícola de Huon, canguro de árbol de Matschie o simplemente canguro joey es endémico de la Península Huon, en el noreste de Nueva Guinea, dodne vive en bosques lluviosos.

La mayor parte de su vida la pasan en los árboles, muy pocas veces bajan al suelo, también habitan en zonas de Indonesia y Australia.

Por lo regular son solitarios, viven en pequeños grupos, ya sea con su pareja y su cría, cuando viven en libertad se alimenta de hojas, frutas y musgos.

No tienen una temporada específica para reproducirse, la gestación dura 41 días, mientras que en cautiverio la cría puede estar dentro del marsupio hasta 44 semanas.

La Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) lo ha clasificado como una especie en peligro de extinción, estima que en libertad hay menos de 2 mil 500 ejemplares.

