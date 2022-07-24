¡Arrancan! Las tradicionales carreras de búfalos de agua en Tailandia

Como cada año, decenas de granjeros de Tailandia compitieron con sus búfalos de agua en una carrera, que marca el comienzo de un nuevo periodo de cultvo de arroz al inicio de la temporada del monzón.

"Este año es el primer intento en el subdistrito de Map Phai, en la provincia de Chonburi, para revivir una tradición que había desaparecido por mucho tiempo", dijo Pongsathorn Pasomsup, organizador de la carrera.

En Map Phai nunca se habían realizado carreras de búfalos de agua, Pasomsup asegura que es un buen lugar para que este tradicional evento continúe, "financié personalmente esta pista de carreras recién construida y si tiene éxito, continuaremos con la tradición cada año a partir de ahora".

búfalos de agua|REUTERS/Athit Perawongmetha

Tradición que se remonta al siglo XIX

Además de que las tradicionales carreras de búfalos de agua en Tailandia marcan el comienzo de un nuevo periodo de cultvo de arroz al inicio de la temporada de monzón, también es un evento con el que los granjeros agradecen a estos animales de carga por su ayuda.

"Hoy, no me importa si ganamos o perdemos. Quiero preservar esta tradición", comentó Somchai Kamchab, de 58 años, agricultor y dueño de dos búfalos de agua.

búfalos de agua|REUTERS/Athit Perawongmetha

Residentes y turistas rodearon la pista lodosa que mide 200 metros de largo, este año más de 60 búfalos de agua participaron en las carreras, "hay alguna esperanza para nosotros de ganar, aunque no estemos 100% preparados, 100% listos. Pero haremos lo mejor," dijo Somchai Kamchab.

A veces, las tradicionales carreras de búfalos de agua en Tailandia se realizan al final de la temporada del monzón, es decir, en el mes de octubre, incluso, en el 2020 se suspendieron por la pandemia de Covid-19 y regresaron el año pasado.

La mayoría de los granjeros tailandeses ya no usan a los búfalos de agua para la agricultura, lo que les interesa mucho es cuidar de este animal y conservar la tradición de las carreras de búfalos de agua.