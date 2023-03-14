Mexicanos siete de los ocho muertos en accidente en San Diego

El gobierno de México dijo el lunes que siete de las ocho personas que murieron después de que dos barcos pesqueros volcaran frente a la costa de San Diego, en California, serían mexicanos.

Los equipos de emergencia encontraron a última hora del sábado dos barcos de pesca volcados en una zona de 400 pies (366 m), y se recuperaron ocho cuerpos del agua y de la playa, todos ellos adultos en una zona frente a la costa de Black's Beach, en San Diego, tras responder a una llamada al 911 de un hispanohablante acerca de un incidente.

Al menos 8 fallecidos luego de que 2 botes sospechosos de contrabando volcaran frente a las costas de San Diego.



💬 "Es una de las peores tragedias de contrabando marítimo en California". https://t.co/g8dl2O8NEN #SanDiego #Contrabando #Accidente — Voz Media (@VozMediaUSA) March 13, 2023

Las condiciones meteorológicas adversas contribuyeron probablemente a la peligrosidad de la operación de contrabando marítimo y también dificultaron las labores de rescate durante la noche, según las autoridades.

"Con base en las identificaciones que algunas portaban, se presume que siete de esas personas son nacionales de México", dijo el consulado en San Diego en un comunicado.

"Tan pronto se cuente con la confirmación del médico forense en este sentido, se hará del conocimiento de sus familiares",añadió.

La autoridad mexicana dijo que, de acuerdo a reportes preliminares, una de las embarciones logró llegar a tierra pero la otra, que naufragó, llevaba entre ocho y 15 personas a bordo.

El accidente estaría relacionado con una aparente operación de tráfico de inmigrantes y fue considerado por el jefe de la División de Socorrismo de San Diego Fire-Rescue, James Gartland, como "una de las peores tragedias" de contrabando de personas.

Contacto del Consulado de México en San Diego

Para las personas que quisieran más información sobre las víctimas,

El Consulado de México en San Diego pone a disposición la línea de emergencia +1 619-843-6399 y el correo proteccion@consumexd.org o al Centro de Información y Atención a Mexicanos (CIAM) en Estados Unidos + 1 520 623 7874.

El Cónsul General de México en San Diego, Carlos González Gutierrez agradeció la labor de búsqueda y rescate por parte de la Guardia Costera e hizo un llamado a los migrantes para evitar poner en riesgo su vida.

"Las personas que planeen cruzar la frontera hacia Estados Unidos por tierra o mar deben saber que los traficantes de personas se aprovechan de su necesidad para obtener dinero ilícito, distorsionando la realidad, creando falsas expectativas y exponiéndolas a condiciones de alto riesgo en las que pueden perder la vida", advirtió.