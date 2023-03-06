EU sigue de cerca secuestro de estadounidenses en México: Casa Blanca

Estados Unidos sigue de cerca el "inaceptable" secuestro de cuatro estadounidenses en México, dijo el lunes la Casa Blanca.

"Nuestros pensamientos están con las familias de estas personas y estamos dispuestos a proporcionar toda la asistencia consular apropiada y las fuerzas del orden estadounidenses están en contacto con las autoridades mexicanas", dijo a los medios la portavoz de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre.

Jean Pierre dijo que el Presidente de Estados Unidos, Joe Biden fue informado del incidente y está al pendiente de las investigaciones.

Tres hombres y una mujer de nacionalidad estadounidense fueron secuestrados en el noreste de México poco después de cruzar la frontera, en un incidente registrado a raíz de una confrontación a tiros entre grupos criminales en la que falleció un ciudadano mexicano, según autoridades de ambas naciones.

Las cuatro víctimas del secuestro, no han sido identificadas, viajaban en una minivan blanca con placas de Carolina del Norte cuando ingresaron a Matamoros, Tamaulipas, el viernes.

Proteger ciudadanos 🇺🇸es nuestro principal trabajo. Autoridades🇺🇸 trabajan con 🇲🇽 para garantizar regreso seguro de 4 ciudadanos 🇺🇸 secuestrados a punta de pistola el viernes en Matamoros, Tams. @FBI ofrece recompensa por información que lleve a su regreso https://t.co/ccpE95w6sY — Embajador Ken Salazar (@USAmbMex) March 6, 2023

La embajada estadounidense en México informó en un comunicado el lunes que en el incidente, ocurrido el viernes, "murió trágicamente un ciudadano mexicano inocente", sin ofrecer más detalles, y que funcionarios de ambos países colaboran para rescatar a los cautivos.

"Oficiales de diversas agencias de procuración de justicia estadounidense están trabajando con las autoridades mexicanas en todos los niveles de gobierno para lograr el regreso a salvo de nuestros compatriotas", detalló la delegación diplomática.

FBI ofrece recompensa

La agencia federal de investigación estadounidense, FBI, por sus siglas en inglés, ofreció una recompensa de 50,000 dólares por el regreso de las víctimas y el arresto de los involucrados.

Oliver Rich, agente especial a cargo de la División de San Antonio del FBI, cuyo territorio incluye la ciudad de Brownsville, Texas, anunció en el comunicado que la agencia está buscando la ayuda del público “para el regreso de las víctimas y la captura de aquellos involucrados”.

En las últimas semanas, Matamoros ha sido escenario de tiroteos, balaceras y enfrentamientos entre grupos delincuenciales y fuerzas federales, al grado de que el consulado estadounidense emitió el viernes una alerta sobre los riesgos para viajar a esa región de México.