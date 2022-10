Se intoxican 28 estudiantes en el Álamo en Veracruz

Dolor de cabeza, náuseas y palpitaciones fueron los síntomas que presentaron 28 adolescentes estudiantes de la Escuela Secundaria “Justo Sierra” ubicada en el municipio de Álamo, en el estado de Veracruz, fueron trasladados al hospital de Álamo donde se encuentran estables y en vigilancia.

Autoridades activaron brigadas para buscar la causa de la intoxicación de los estudiantes, sin informar el resultado de este rastreo.

La Secretaría de Salud y Servicios de Salud de Veracruz, informa que el estado de salud de estudiantes que presentaron malestares generales, es estable y que están en vigilancia médica.

Más casos de intoxicaciones en menores de edad

Cuatro alumnos se intoxicaron al consumir “brownies” con mariguana en el interior del plantel 33 del Colegio de Bachilleres en el municipio de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Así lo confirmó el director escolar. Según las primeras investigaciones uno de los alumnos ingresó el “brownie” y lo compartió con sus compañeros.

Las autoridades escolares mantienen este asunto como interno. Por lo pronto la actividad en la escuela permanece con normalidad.

Binomios caninos ayudan en la búsqueda de sustancias tóxicas

Binomios caninos fueron los únicos que este miércoles 12 de octubre entraron a la Secundaria Federal Constitución Número 1 de Tapachula, Chiapas.

Los perros buscaron algún indicio de lo que habría provocado una nueva intoxicación en una secundaria de Chiapas.

Esta vez, los 16 estudiantes intoxicados se quedaron en el hospital a pesar de que ninguno corre riesgo.

Fueron sometidos a más de un examen clínico.

“No dijeron nada, no dijeron que sustancia era o que, si era droga o no, dijeron que nada no había ni soluciones otra vez lo mismo y vuelve a caer lo mismo,” dijo Rodrigo Villatoro, padre de familia.

Pero ni este, el más reciente, ni en los otros 3 casos registrados en Chiapas se sabe qué habría intoxicado a más de cien estudiantes de distintas secundarias de Tapachula y Bochil.

“Se va a buscar un tercer peritaje que sería la Fiscalía General de la República, le vamos a pedir el apoyo para que disipe esa duda, estos niños se va a repetir, ayer se le tomó la muestra nuevamente porque precisamente había discrepancia,” declaró el Fiscal General de Chiapas, Olaf Gómez.

Y a partir de la semana que comienza con el lunes 17 de octubre, revisarán todas las mochilas de las secundarias chiapanecas, empezando, dijeron, por los municipios de Bochil, Tapachula, San Cristóbal de Las Casas, Palenque y Comitán.