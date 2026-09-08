¡La tierra se tragó la vialidad! Se abre mega socavón de 30 metros en Tonalá y un choque mortal colapsa la carretera a Nogales, así la ZMG |VIDEO

La madrugada en la Zona Metropolitana de Guadalajara, ZMG, registró emergencias en distintos puntos. Por un lado, un fuerte accidente automovilístico cobró la vida de un hombre en la carretera a Nogales. Por el otro, las intensas lluvias abrieron un mega socavón sobre una vialidad principal en Tonalá.

Esto pasó en la zona perteneciente al estado de Jalisco.

Accidente sobre la carretera a Nogales

Un terrible accidente automovilístico dejó un saldo trágico a la altura de la colonia Pinar de la Venta, en Zapopan.

Un hombre perdió la vida en el lugar tras el violento impacto de su coche, lo que movilizó a los paramédicos y cuerpos de emergencia hacia la zona del accidente.

Bomberos rescatan a cuerpo atrapado

Elementos de bomberos llegaron al tramo carretero para hacer las labores de extracción del cadáver, cuya edad no ha sido aclarada hasta el momento.

Agentes federales acordonaron la zona mientras peritos del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses hicieron el levantamiento del cuerpo y el levantamiento de pruebas.

Cierran vialidad con dirección a Guadalajara

Por el trabajo de los servicios de emergencia y las indagatorias de ley, la circulación con sentido al ingreso de la ciudad de Guadalajara sufrió algunas afectaciones.

Las autoridades recomendaron a los automovilistas circular con precaución por la zona o tomar rutas alternas mientras se quitaban las unidades involucradas.

🔴#IMPORTANTE | Un hombre perdió la vida después de ch0car en contra de una malla metálica sobre carretera a Nogales a la altura de Pinar de la Venta en Zapopan.



Con información: Diego García (@DiegoGarciaH_).



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Se abre mega socavón de 30 metros en Tonalá

En un hecho distinto generado por la tormenta del lunes, un socavón de grandes medidas apareció en la colonia Lomas de Laurel, en Tonalá.

El hundimiento se formó sobre la avenida Malecón, al cruce con la calle Tenacatita, alcanzando dimensiones de 30 metros de largo, 12 metros de ancho y 6 metros de profundidad.

Cierran avenida Malecón por mega socavón

A pesar del gran tamaño del socavón, las autoridades confirmaron que ningún coche ni peatón cayó en el hoyo, por lo que no hay personas lesionadas.

Como medida de seguridad, la avenida Malecón quedó cerrada por completo desde Tenacatita hasta la avenida San Gaspar mientras el personal municipal evalúa los daños.