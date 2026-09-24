Obra contra inundaciones falla en Acapulco; gobierno demolerá parte del proyecto

El gobierno de Acapulco, encabezado por Abelina López, destinó 26 millones de pesos a una obra de desfogue pluvial que no logró evitar nuevas inundaciones en la zona de la calle Juan de la Cosa y la avenida Costera Miguel Alemán.

En septiembre de 2025, el Ayuntamiento entregó un contrato por 26 millones de pesos a la empresa Cruz Grande Construcciones para realizar el proyecto. El objetivo consistía en facilitar la salida del agua de lluvia y reducir el riesgo de inundaciones en uno de los puntos más importantes del puerto.

Obra pluvial de 26 millones de pesos en Acapulco registra fallas tras lluvias atípicas

Sin embargo, durante las lluvias recientes, el agua volvió a acumularse en la zona. El 12 de julio de 2026, una lluvia provocó una acumulación de agua en la avenida Costera Miguel Alemán. Las millonarias obras no evitaron la inundación, por lo que el gobierno municipal atribuyó la situación a un bloqueo de arena.

Posteriormente, el 24 de agosto, otra intensa lluvia volvió a generar afectaciones en el mismo sector. En esa ocasión, las autoridades señalaron que se trató de una precipitación “atípica”, según Juan Ayala, director general del Ayuntamiento de Acapulco.

No obstante, las inundaciones mantienen la preocupación entre la población, especialmente ante la posibilidad de que nuevas lluvias compliquen la situación en el puerto.

Municipio de Acapulco demolerá parte del proyecto pluvial a cargo de la constructora

Ante las fallas registradas, el gobierno municipal determinó demoler una parte de la obra para ampliarla y revisar si con ese ajuste finalmente puede cumplir con el objetivo para el que fue construida.

De acuerdo con el municipio, el costo de esta modificación correrá a cargo de la empresa constructora.

Abelina López y las críticas por la obra pluvial en medio de aspiraciones políticas

Los cuestionamientos también alcanzan a la administración de Abelina López, quien avaló el proyecto durante su gestión como alcaldesa. Mientras habitantes del puerto enfrentan el temor de nuevas inundaciones, la ahora funcionaria con licencia concentra parte de su actividad en competir por una nueva candidatura por su partido, Morena.