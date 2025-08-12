¿Inundaciones en tu colonia? Conoce los números de emergencia para pedir ayuda en CDMX y Edomex

Las fuertes lluvias que han azotado a la CDMX y el Edomex la madrugada de este martes, han provocado severas inundaciones en casas y avenidas. La intensa tormenta, acompañada de granizo y truenos, provocó que varias colonias estén bajo el agua; si fuiste uno de los afectados, no esperes más, conoce los números de emergencia para pedir ayuda rápida.

¿A dónde pedir apoyo por inundaciones en la CDMX?

Cuando las fuertes lluvias causan inundaciones en la Ciudad de México, es importante saber cómo reportar y pedir ayuda para proteger tu hogar y a tu familia.

Una de las formas más sencillas es llamar a Locatel CDMX al número 55 5658 1111, disponible las 24 horas del día. También puedes enviar un mensaje por WhatsApp al 55 6099 0025 para comunicar emergencias o solicitar asistencia.

Otra herramienta muy útil es la app ‘911' CDMX, que puedes descargar en tu celular. Esta aplicación te permite enviar reportes con fotos y la ubicación exacta del lugar afectado, facilitando que las autoridades atiendan rápidamente la situación.

Si usas redes sociales, también puedes reportar inundaciones a través de Twitter/X, etiquetando a las cuentas oficiales como @SGIRPC_CDMX o @GobCDMX. De esta manera, las autoridades pueden identificar los puntos críticos y actuar de inmediato.

🚨 #AlertaVialFIA | Encharcamientos y tránsito lento tras las lluvias recientes.



📍 Video desde Morazán y Av. Central, la fila de autos llega hasta Ciudad Azteca.



⚠️ Toma tus precauciones si circulas por la zona.



Vía: @R_Perez_11



Más información: https://t.co/CWRG6N30lB pic.twitter.com/8ByC48iagu — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) August 12, 2025

El Centro de Control y Comando C5 CDMX atiende reportes en tiempo real y puedes contactarlos en Twitter/X como @C5_CDMX, para reportar calles inundadas, árboles caídos o daños en el alumbrado público.

Durante la temporada de lluvias, el gobierno activa el operativo Tlaloque, que despliega recursos para atender emergencias y minimizar daños.

Además, siempre está disponible el número de emergencias ‘911', así como la línea directa de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil al 55 5683 2222.

¿Tu colonia está inundada en el Edomex? Estos son los números de emergencia?

Si vives en el Edomex y tu colonia está afectada por inundaciones, puedes comunicarte con el Centro de Operaciones de Monitoreo y Atención a Emergencias (COMAE) al número 800 201 24 84.

También puedes usar el Sistema de Atención Ciudadana Edomex llamando al 800 696 9696, o mediante la app Gobierno Digital Edomex, disponible para reportar incidentes.

La Comisión del Agua y la Secretaría del Agua del Estado de México tienen números específicos para las diferentes regiones:



800 2012 489 para el Valle de México

800 2012 490 para el Valle de Toluca

En redes sociales, la cuenta oficial @C5Edomex recibe reportes en tiempo real, permitiendo a la ciudadanía informar sobre emergencias y recibir respuestas rápidas.

🌧️ Al menos 20 casas inundadas y vehículos arrastrados tras el desbordamiento del río Sanabria en Tenango del Valle, #Edomex.



Vecinos reportan pérdidas de muebles, electrodomésticos y documentos importantes.



Los trabajos de limpieza continúan mientras esperan que no haya más… pic.twitter.com/sKVr5qX4Nf — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) August 12, 2025

¿Cómo levantar un reporte por inundación en la CDMX o el Edomex?

Para levantar un reporte por inundación en CDMX o Edomex, es fundamental proporcionar la ubicación exacta, incluyendo calles, colonia y referencias cercanas.

Además, detallar la magnitud del daño y, si es posible, enviar fotos o videos para que las autoridades atiendan con rapidez y precisión.