Lluvias dejan caos en la CDMX; AICM suspende operaciones desde la madrugada: Reporte EN VIVO

Debido a las intensas precipitaciones durante la madrugada, la autoridad aeronáutica determinó la suspensión de operaciones en el aeropuerto. Tanto los aterrizajes como los despegues se detuvieron a las 2:13 de la mañana y se prevé que se reanuden cerca de las 6:00 a.m.

Actualmente, el personal trabaja en el desalojo del agua acumulada para eliminar los encharcamientos en la zona de operaciones. El objetivo es restablecer la capacidad total del aeropuerto de manera segura y lo más pronto posible.

Se recomienda a los pasajeros que contacten directamente a su aerolínea para obtener información actualizada sobre el estado de sus vuelos.

