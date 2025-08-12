Lluvias dejan caos en la CDMX; AICM suspende operaciones desde la madrugada: Reporte EN VIVO
Tres días de lluvias torrenciales en la CDMX. Desde la madrugada, tormentas, encharcamientos y truenos sorprendieron a los capitalinos. Síguenos en vivo.
La CDMX ha sido azotada por intensas lluvias. Desde la madrugada de este martes, una fuerte tormenta, acompañada de alertas de inundación y truenos, sorprendió a los habitantes de la capital.
Estas condiciones climáticas han causado serias afectaciones, especialmente en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM).
EN VIVO
Graves afectaciones en Avenida Central
Debido a las lluvias recientes, la Avenida Central presenta graves afectaciones, con serios encharcamientos en el tramo que abarca desde la zona de Río de los Remedios hasta la Avenida Francisco Morazán, en la alcaldía Gustavo A. Madero.
Encharcamiento en Calzada Ignacio Zaragoza
La circulación vehicular sigue afectada en Calzada Ignacio Zaragoza con dirección al poniente, debido a un encharcamiento a la altura del Parque Balvanera, en la alcaldía Iztapalapa.
#PrecauciónVial | Continúa afectada la circulación por encharcamiento en Calzada Ignacio Zaragoza al Poniente a la altura del Parque Balvanera, alcaldía Iztapalapa. #AlternativaVial Eje 6 Sur y Av. Texcoco. #Tlaloque2025 pic.twitter.com/NqpZLpxEv6— OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) August 12, 2025
Suspensión de operaciones en el AICM desde las 2 am
Debido a las intensas precipitaciones durante la madrugada, la autoridad aeronáutica determinó la suspensión de operaciones en el aeropuerto. Tanto los aterrizajes como los despegues se detuvieron a las 2:13 de la mañana y se prevé que se reanuden cerca de las 6:00 a.m.
#AIBJInforma— Aeropuerto Internacional Benito Juárez CDMX (@AICM_mx) August 12, 2025
Debido a las fuertes lluvias de esta madrugada, por disposición de la autoridad aeronáutica, se cerraron las operaciones de aterrizaje y despegue desde las 2:13 horas y se estima permanezcan así hasta las 6:00 horas, aproximadamente.
Actualmente, el personal trabaja en el desalojo del agua acumulada para eliminar los encharcamientos en la zona de operaciones. El objetivo es restablecer la capacidad total del aeropuerto de manera segura y lo más pronto posible.
Se recomienda a los pasajeros que contacten directamente a su aerolínea para obtener información actualizada sobre el estado de sus vuelos.