¡Caos vial en Ecatepec! Lluvias torrenciales dejan inundaciones de más de medio metro y autos varados

Las lluvias intensas de este miércoles 30 de septiembre provocaron severas inundaciones en Ecatepec, Estado de México, donde el agua alcanzó en algunos puntos más de medio metro de altura y complicó la circulación en vialidades como la Avenida Central, Vía Morelos y la carretera federal México-Pachuca .

La acumulación de agua dejó a varios automovilistas varados cuando intentaban atravesar las zonas afectadas; ante la emergencia, bomberos y personal encargado del alcantarillado trabajan para disminuir los niveles de inundación y recuperar la circulación. Hasta el momento, no se reportan personas lesionadas.

Ecatepec enfrenta inundaciones en puntos de alta circulación

Uno de los puntos con mayores afectaciones se encuentra sobre la carretera México-Pachuca, a la altura de Neptuno, además de la Vía Morelos, donde las condiciones complicaron el desplazamiento de usuarios del transporte público que buscaban llegar a sus domicilios.

La situación también alcanzó la avenida Nacional o Libre México-Pachuca, en el tramo que va desde Venta de Carpio, en Ecatepec, hasta Ojo de Agua, en Tecámac .

El nivel del agua generó dificultades para los conductores que intentaron avanzar por estas vialidades; algunos vehículos quedaron detenidos al no poder superar las zonas inundadas.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ¡LLUVIAS Y FRÍO EXTREMO! CLIMA EN MÉXICO TENDRÁ TEMPERATURAS DE HASTA 0 GRADOS Y FUERTES TORMENTAS ESTE MIÉRCOLES

#Clima | #Inundaciones provocan severos conflictos viales en #Ecatepec, #Edomex.



El agua supera el medio metro en algunos puntos de Avenida Central, Vía Morelos y la México-Pachuca, dejando automovilistas varados.



🚒 #Bomberos y personal de alcantarillado trabajan para reducir… pic.twitter.com/zKVmoBv2tR — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) October 1, 2026

Videos muestran cómo quedaron las calles tras las lluvias

A través de redes sociales fueron compartidos videos en los que se observan los efectos de las lluvias en distintos puntos afectados, principalmente por la presencia de agua acumulada en vialidades.

Las imágenes muestran las dificultades que enfrentan automovilistas y usuarios para desplazarse por las zonas donde la inundación alcanzó mayores niveles; mientras continúan las labores para retirar el agua, las condiciones de circulación permanecen complicadas.

Además de las inundaciones, en diversas colonias del municipio se registraron caídas de árboles, otro de los efectos asociados a las condiciones meteorológicas de la noche.

Ante los anegamientos, equipos de emergencia y trabajadores de alcantarillado fueron desplegados para atender los puntos donde el agua se acumuló y tratar de reducir sus niveles.

¿Seguirán las lluvias en el Estado de México?

El pronóstico para este jueves mantiene la posibilidad de lluvias fuertes en el Estado de México, principalmente en las regiones centro y suroeste, además de precipitaciones en la Ciudad de México que podrían estar acompañadas de descargas eléctricas.

Para el Valle de México se prevé una mañana nublada, con ambiente fresco y frío en las zonas altas del Estado de México; durante la tarde las condiciones serán de templadas a cálidas.

En Ecatepec y otros municipios mexiquenses, la presencia de nuevas lluvias podría volver a complicar la circulación en puntos susceptibles a acumulaciones de agua, por lo que las condiciones meteorológicas deberán mantenerse bajo vigilancia.